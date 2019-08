El club espera que Turquía no llame a Okay

Escribá descarta o prefiere descartar que el seleccionador turco convoque a Okay. Espera incluso que no deba viajar. "No creo que vaya a ir a jugar. No está en condiciones. Si estuviera en condiciones de jugar, lo habríamos usado", recuerda Escribá. "Otra cosa es que haya la típica comunicación de federación, entre médicos, para saber su situación. A veces incluso se requiere a un futbolista para pasar pruebas. Okay además se lesionó con su propia selección. Ellos le habrán hecho su seguimiento. No está en condiciones de competir ahora".