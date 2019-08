Pione, Beauvue y Jorge Sáenz, descartados por Escribá ante el Sevilla

Fran Escribá ha excluido de la convocatoria a Pione Sisto y Beauvue, como se esperaba aunque la situación de ambos jugadores presenta diferencias. El tercer descarte entre los profesionales ha sido Jorge Sáenz, que paga el hecho de que los cuatro centrales del equipo estén en buenas condiciones.

Escribá habló de la situación de Beauvue y Pione. El caso del francés es "una prolongación de su situación en pretemporada". El club lo ha descartado. Negocia la rescisión de los dos años de contrato que le restan al francés, bajo la amenaza de condenarlo a la grada. Beauvue, sin embargo, todavía no ha descartado la opción de quedarse a pocas horas de que el mercado cierre.

El Celta también le busca acomodo a Pione, pero el danés ha rechazado todas las propuestas que al club le convenían y en estos momentos parece probable que se quede. Escribá no tiene instrucciones de excluirlo de sus planes. Pero el técnico, aunque conforme con su actitud, entiende que Pione no está ahora mismo al nivel de sus compañeros de puesto.

En Sevilla, por otra parte, se espera que Escribá dé continuidad a la pareja de centrales formada por Aidoo y Araújo. Ante el Valencia estuvo en el banquillo Jorge Sáenz, el único central que todavía no ha debutado. Ahora el tinerfeño se queda fuera y David Costas, titular ante el Real Madrid y descartado ante el Valencia, ocupará el lugar en el banquillo.

La lista completa la forman Sergio Álvarez, Hugo Mallo, David Costas, Araujo, Denis Suárez, Fran Beltrán, Iago Aspas, Rubén Blanco, Lobotka, Olaza, Aidoo, Gabriel Fernández, Kevin, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh, Iván Villar, Bermejo e Iker Losada.

David Juncà, Juan Hernández y Okay Yokuslu son bajas por lesión. Pione Sisto, Jorge Sáenz y Beauvue no entran en la lista.