| Jozabed Sánchez recordó en su presentación en Girona que lleva tiempo sin jugar de mediapunta. En el Celta, incluso Unzué, con el que coincide en Montilivi, lo utilizó de pivote: "En el Celta nunca he jugado de mediapunta. Siempre he jugado más retrasado. No hay problema", dijo el andaluz.