Escribá receta agresividad ofensiva del Celta en Sevilla

El entrenador del Celta, Fran Escribá, ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro contra el Sevilla, que el conjunto celeste disputará mañana a partir de las 20.00 horas en el Estadio Sánchez Pizjuán.

Escribá busca su primera victoria como entrenador del Celta fuera de casa: "Sería muy importante. Dije el año pasado que quería un equipo que no distinguiese entre jugar en casa o fuera. No es el mejor escenario, no es el sitio más fácil, pero vamos con mucha ilusión, con intención de ganar".

Escribá, antes de elaborar la convocatoria, habló de la situación de Pione Sisto y Beauvue: "Pione, como todos, tiene que entrenar a tope y esperar que llegue su momento. En el caso de Claude es continuidad de lo que ha pasado en pretemporada, su situación sigue igual". Sobre Pione añade: "No tengo problemas a nivel disciplinario. Su actitud es buena. Es una decisión mía".

El Sevilla se presenta en el partido como líder de Primera División y con su portería imbatida. "El hecho de que no haya encajado habla de la calidad de los jugadores de defensa, pero su potencial ofensivo es tremendo", advierte Escribá.

El entrenador valenciano anuncia una de las novedades en sus convocatorias esta temporada: "Vamos a llevar siempre a los tres porteros. Y los tres tiene que ver que tanto jugar como ser suplente van a ser opciones siempre abiertas".

Mallo y Mina, confirma Escribá, ya pelean en igualdad de condiciones a nivel físico por el puesto, que ahora ocupan Kevin y Toro. "Han completado al máximo nivel todas las sesiones. Cualquiera de los dos está en disposición de jugar noventa minutos", comenta el técnico, que no obstante reconoció que apostaría por la continuidad.

"El equipo a nivel físico está muy bien. Si la temperatura está por encima de los 30 grados habrá desgaste, el calor condiciona, pero a todos por igual", dice sobre la previsión meteorológica que le espera en Sevilla.

"Es uno de esos escenarios donde un equipo siente que tiene que ser maduro. Es fundamental mirar a la portería contraria. Si fuera no tenemos victorias desde hace bastante, debemos hacerlo y con el potencial de jugadores que tenemos, no podemos pensar solo en defender. Debemos ser agresivos", propone.

Okay sigue de baja. Ya Cota había anticipado que esperaría al regreso del parón de selecciones para evaluar su posible reaparición. Escribá espera que Turquía no lo convoque: "No creo que vaya a ir a jugar. No está en condiciones. De lo contrario, lo hubiéramos usado. Él es el primero que sabe que no está en condiciones de competir ahora".

Por último, elude cualquier cuestión controvertida relacionada con Nolito: "Es un jugador muy importante. Conocemos su forma de jugar. Es una ventaja, con tantos jugadores nuevos que ha firmado el Sevilla. Le deseamos lo mejor para siempre. Tiene buenos amigos en el vestuario. Pero mañana es un rival e intentaremos que toque los menos balones posibles".