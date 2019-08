El Concello de Vigo critica que Porro diese la rueda de prensa con la camiseta del Celta

Aunque el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido responder a las críticas de la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, pero sí le ha replicado el concejal de Deportes, Manuel Fernández. El edil calificó de "vergüenza" y "falta de respeto al Celta, al celtismo y a Vigo" que la representante del Gobierno autonómico diese una rueda de prensa sobre la cuestión de Balaídos enfundada con la camiseta del club de la ciudad.

El concejal acusó al PPdeG de "politizar" lo relacionado con el equipo y reprochó a Corina Porro, que hoy anunció que el Gobierno autonómico no participaría en la reforma del estadio y la tachó de "inmensa chapuza", que no se la ha visto por el campo municipal en los últimos tiempos. Afirmó también que durante sus años como alcaldesa "no se dedicó un euro" a mejorar las instalaciones.

Fernández incidió en que el "objetivo" de la Xunta y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, es que el Celta se vaya a Mos y censuró que la delegada en Vigo defienda al Ejecutivo autonómico en ese supuesto empeño. "Para eso ya podían haber dejado al anterior delegado", esgrimió.