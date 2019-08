Fran Escribá: "Hicimos méritos de sobra para ganar"

"Contento" se marchó ayer Fran Escribá de Balaídos por la victoria del Celta, también porque su equipo no encajase goles y porque valoró positivamente la actuación coral de los suyos ante uno de los rivales más importantes de LaLiga.

"El equipo hizo méritos de sobra para ganar incluso mejor, pero estoy satisfecho porque a todos los niveles el equipo estuvo muy bien. Es de esos partidos que como entrenador te dejan muy contento".

Escribá subrayó por encima de todo, al colectivo. "Es un partido muy de grupo, no veo a nadie que haya hecho un mal partido. Ha sido un buen partido de todo el conjunto. Pienso en jugadores y todos han estado bien. Me quedo con el partido de todos", insistió,

"Dije en la previa que entendía que hubiese miedo por plantarte en el parón con cero puntos, pero no creo en esas cuentas porque estamos en una liga más igualada y cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Estoy muy contento. A Sevilla vamos con la idea de ganar, si somos un equipo como hoy vamos a ponerle las cosas muy difíciles al Sevilla", señaló al referirse a la próxima jornada de LaLiga.

Denis es técnicamente un grandísimo futbolista aunque no ha sido un buen lanzamiento hoy.

Aunque el Celta cayese en el estreno liguero ante el Real Madrid, Escribá comenta que la actuación ante el Valencia es una continuidad de aquella. "El de la semana pasada no difería tanto, pero creo que el equipo estuvo bien. Este partido me deja muy satisfecho por no encajar goles, por tener ocasiones? Contra un equipo con un gran mediocampo, Fran y Lobotka realizaron un gran partido", aseguró después de valorar el trabajo y el esfuerzo de Gabriel, el 'Toro', Fernández, autor del tanto de la victoria ante un rival fuerte.

"El Valencia es uno de los mejores equipos en las transiciones, pero no corrieron casi nunca con claridad", comentó Escribá en un análisis más detallado sobre un partido para el que dejó fuera de la convocatoria, entre otros, a Pione Sisto. Descarta el técnico valenciano que la ausencia del danés tenga que ver con su posible traspaso. "Es decisión mía la ausencia de Pione", añadió Fran Escribá.