Marcelino espera un duelo "complicado" en Vigo por el potencial del ataque local

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, señaló en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta en Balaídos que el conjunto gallego tiene un gran potencial ofensivo y que se ha reforzado muy bien en esa faceta.

"El partido es complicado porque el Celta es un muy buen equipo ofensivamente, se ha reforzado muy bien en esa faceta, ya contaba con jugadores importantes la pasada temporada y fue uno de los equipos más realizadores de la competición", indicó.

"Tiene jugadores muy importantes como Iago [Aspas] y dos que han incorporado de calidad demostrada [Denis Suárez y Santi Mina]. A ambos los conozco bien, les tengo en gran estima personal y profesional. Espero que mañana [por hoy] no tengan su mejor día. A partir de ahí, les deseo lo mejor porque en mi relación con ellos me han demostrado honestidad, trabajo y respeto", añadió.

Ante su buena relación con Denis Suárez, se le preguntó a Marcelino si eran ciertas las declaraciones del ahora jugador céltico, en las que aseguraba que no fichó por el Valencia porque el club tuvo dudas sobre su vida privada.

"Independientemente de situaciones puntuales, que él es el que debe explicar, a mí no me consta que no hayamos decidido su presencia con nosotros por cuestiones extradeportivas, pero eso debe decirlo el propio futbolista. Si Denis no está aquí, ha sido por el consenso que siempre existió hasta una determinada fecha en la toma decisiones conjuntas", explicó el técnico asturiano.

Marcelino reconoció que pese al potencial del Celta ve a su equipo bien. "Respetamos al rival, sabemos sus puntos fuertes e intentaremos insistir en esos puntos menos fuertes. Necesitamos hacer un gran partido en lo individual y colectivo para poder ganar", recalcó.

Maxi Gómez podría disponer de sus primeros minutos. "Cada semana que pasa está mejor, es un chico extraordinario, su actitud es inmejorable. Es joven, abierto, se esfuerza y por lo tanto en cualquier momento puede jugar", comentó.