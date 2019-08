Fran Escribá: "Vamos a hacer mejor temporada que la anterior"

El entrenador del Celta se muestra contento con la plantilla que ha confeccionado el club para la presente temporada y espera que su equipo consiga mejores resultados que el curso anterior. Par El a la cita de mañana ante el Valencia (Balaídos, 21 horas), Fran Escribá recupera dos piezas importantes: Santi Mina y Hugo Mallo, que esta mañana recibieron el alta de sus respectivas lesiones, aunque el técnico no tiene claro todavía si ambos jugarán de inicio ante un rival que recupera a su jugador más determinante para Escribá: Dani Parejo.

Antes de abordar la visita del Valencia, Escribá quiso aclarar sus manifestaciones de la semana pasada sobre el papel de la cantera. "Mis palabras fueron poco afortunadas porque no muestran lo que pienso. Tenía la frustración de haber perdido un partido y dije una frase que no ha gustado Desde que llegué aquí, mi compromiso con el club y con la cantera es absoluto. Les pido disculpas a todos, incluso a la afición. En todos los equipos en los que he estado ha debutado gente de la cantera. Lo aclaro y me disculpo", señaló el entrenador céltico, quien también reconoció que Lautaro de León no podía jugar en LaLiga por ser extra comunitario pero apostó por el delantero juvenil en los amistosos por poseer características parecidas a las del 'Toro' Fernández, pareja de Aspas en el once ante el Real Madrid.

La derrota en el arranque de LaLiga contra el Real Madrid no ha dejado secuelas en el Celta, según Escribá. "Vamos a jugar con mucha ilusión. El equipo estuvo bien en el primer partido y esperamos seguir en la misma línea, aunque necesitamos ser más intensos en defensa porque con los jugadores que tenemos es difícil que no marquemos. El equipo está en la línea correcta".

El Celta realizará mañana una sesión de activación en Balaídos, antes de que Escribá publique la lista de convocados. En la misma entrarán Mina y Mallo. "Están preparados para jugar, están perfectos, pero no de inicio. Hugo lleva más tiempo parado y vamos a valorarlo", dijo Escribá, que destacó a futbolistas del rival como Rodrigo Moreno y Dani Parejo, que regresa al equipo, junto a Gayà, después de cumplir un partido de sanción por tarjetas. "Veo un Valencia similar al de años anteriores, siendo lo que es: un equipo ordenado y que sabe a lo que juega y con gente peligrosa arriba. Jugadores que son muy peligrosos jugando al espacio. Para nosotros será importante no equivocarnos en el pase. Rodrigo es un jugador muy peligroso y casa muy bien con el estilo del Valencia. Parejo es un jugador determinante, con el que hay que estar muy atento. Cualquier pérdida en el medio del campo lo siguiente que nos podemos encontrar es una jugada de peligro. Es el jugador más determinante de ese equipo, es difícil de sustituir en cualquier equipo".

Beauvue y Jozabed seguirán sin contar para Escribá, pues el club les busca una salida antes del cierre del mercado de verano. Escribá valora la calidad de su equipo: "Estoy encantado con la plantilla que tenemos y considero que es mejor que la de la temporada pasada. Pese a la dificultad del inicio del calendario no hay que tener duda de que es una plantilla mejor que la de la temporada pesada y estoy convencido de que vamos a hacer una mejor temporada".