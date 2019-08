Escribá, pendiente de la recuperación de Okay para la cita contra el Valencia

El Celta comenzó a preparar ayer el partido del sábado contra el Valencia (Balaídos, 21 horas) con una doble sesión en la que Fran Escribá siguió de cerca el trabajo con el grupo de Okay Yokuslu, que podría reaparecer después de lesionarse una rodilla en mayo pasado con su selección. Por su parte, Hugo Mallo está a punto de cumplir un mes de baja de una lesión muscular tras la que los médicos señalaron un periodo de recuperación de entre dos y tres semanas. El capitán céltico continúa trabajando aparte del grupo, así como Santi Mina, que sufrió un esguince de tobillo en el penúltimo partido de pretemporada y tampoco se le espera para el segundo partido de LaLiga. El parte médico se completa con Sergio Álvarez, a punto de superar una rotura fibrilar de grado uno en el recto anterior del muslo derecho, y con David Juncà, con una subluxación de hombro.

Okay "no está como él quisiese, pero mientras no note molestias en la rodilla es bueno", apuntaba el lunes el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, sobre las opciones del pitove turco de poder reaparecer el sábado después de casi tres meses de baja como consecuencia de la rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Continúa sin recibir el alta cuando restan tres entrenamientos para la cita ante el Valencia.

El internacional turco y Sergio Álvarez son los dos lesionados que cuentan con más posibilidades de entrar en la convocatoria del sábado. Mallo, Mina y Juncà están descartados. El lateral continúa sin superar el edema en el recto anterior del muslo derecho "con mínima lesión fibrilar", según consta en el parte médico. Un mes después de la lesión, el zaguero de Marín sigue sin poder entrenar con el resto del equipo.

Como ya ocurrió ante el Real Madrid, Escribá seguramente se verá obligado a recurrir a la cantera para completar la convocatoria, pues no cuenta con Beauvue ni con Jozabed y Juan Hernández también se encuentra lesionado.