Okay se prepara para reaparecer el sábado contra el Valencia

El Celta confía en contar con Okay Yokuslu para el partido del sábado ante el Valencia (Balaídos, 21 horas), en el que también podrá jugar el central Jorge Sáenz, pues el club levantino no ha puesto ninguna cláusula al respecto en el contrato de cesión del tinerfeño.

"Okay entrenó bien el domingo, no sintió molestias en la rodilla.Él se encuentra bien, quedan unos cuantos entrenamientos y los va a necesitar, pero él el domingo era optimista. No está como él quisiera estar, pero lo más importante es que no sienta molestias en la rodilla", comentó ayer Felipe Miñambres sobre el centrocampista turco, que se lesionó una rodilla a finales de mayo pasado con su selección. El Celta regresa hoy al trabajo con una doble sesión a puerta cerrada en A Madroa: 10:30 y 18:30 horas.