Miñambres sobre Escribá: "No fue la mejor rueda de prensa de su historia"

Las declaraciones de Fran Escribá poniendo en duda el proyecto de cantera del club tras la derrota ante el Real Madrid no sentó bien a los dirigentes célticos, como ayer dio a entender Felipe Miñambres al admitir que habló con el entrenador valenciano tras la polémica rueda de prensa. "Hablándolo con él, creo que no fue la mejor rueda de prensa de su historia, que no la va a recordar como la mejor rueda de prensa. Dijo una cosa pero después, cuando yo hablo con él me transmite otra. Está encantado con los chicos [de la cantera] y lo que me transmite es que todos ellos le han dado un nivel alto.Este año está encantado con Lauti, Iker, Bermejo... A mí me transmite otra cosa diferente a lo que dio a entender el otro día. Además, es al revés, podemos tener limitaciones de otro tipo: de lesiones o de no contar con un extremo, pero la cantera no limita, al revés", explicó el directo deportivo del Celta al analizar la intervención pública de Escribá.

"Caso Lautaro"

Miñambres también abordó ayer el "caso Lautaro" de León, el juvenil uruguayo que Escribá utilizó en muchos partidos de la pretemporada pero al que no pudo convocar para el primera partido de Liga por ser extracomunitario. En su lugar jugó Iker Losada, que anotó el gol céltico ante el Real Madrid. "Él se enteró hace dos meses, cuando empezó la pretemporada", dijo Miñambres sobre la limitación de utilizar a Lautaro, que incluso jugó el último partirdo de pretemporada contra el Lazio. "Se lo comentó Carlos Hugo [García Bayón], que pertenece al cuerpo técnico. Si Lauti jugó tanto en verano es porque las alineaciones las hace el entrenador", subrayó Miñambres tras reconocer su sorpresa por que Escribá le diese tantas opciones cuando no podía jugar en LaLiga por ser extracomunitario.