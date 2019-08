Balaídos da su segunda bienvenida a Pape: "El objetivo es volver a Europa"

Pape Cheikh está de vuelta oficialmente. El futbolista senegalés se ha vestido de corto esta tarde en Balaídos en su presentación con el Celta, al que llega procedente del Olympique de Lyon: cesión con una opción de compra a final de temporada por nueve millones de euros.

"El Pape que se fue de aquí era un niño y he vuelto siendo un hombre. Siempre he llevado a este club en el corazón y yoy a dar lo máximo, como he hecho siempre", ha dicho el centrocampista, antes de desvelar que no ha sido necesario que sus compañeros le convencieran para regresar a casa: "Quería volver a casa, solo pensaba en volver a casa, aunque era muy difícil", ha señalado.

El centrocampista completó el pasado sábado ante el Real Madrid sus primeros doce minutos como nuevo jugador del equipo olívico. Entró al terreno de juego por Fran Beltrán y recibió la mayor ovación de la tarde por parte del público de Balaídos, al que le regaló medio tanto celeste: Pape cruzó el terreno de juego a toda velocidad para habilitar desde el borde del área del Madrid al canterano Iker Losada, que batió a Courtois con un golpeo raso al palo largo.

Sobre su debut en LaLiga, ha asegurado que ha ido "bien" y que jugará "a su máximo nivel" donde le ponga Fran Escribá. En este sentido, ha destacado que puede jugar en la posición de Okay, aunque se considera un futbolista "más dinámico" al que le gusta "mucho llegar a área, volver y ayudar a defender y a atacar".



El objetivo: "volver a Europa"

Pape ha avanzado que el objetivo que se marca este año con el Celta es, "como todos los años", regresar a competiciones continentales, como se ha intentado "siempre". "Para eso he venido, para ayudar a volver a Europa", ha reseñado el canterano.

Así ha sido la rueda de prensa de presentación del futbolista: