Nolito, titular en el debut del Sevilla en Liga

Manuel Agudo 'Nolito', uno de los nombres favoritos de la dirección deportiva del Celta para reforzar su delantera, es titular esta tarde con el Sevilla. Julen Lopetegui, entrenador del conjunto andaluz, ha dispuesto al extremo pretendido por el conjunto celeste en el once que se medirá al Espanyol en Cornellà.



Nolito, un jugador que al principio de la pretemporada no entraba en los planes del Sevilla, es un fichaje que el Celta pretende cocinar a fuego lento. El conjunto vigués no quiere acceder a las elevadas pretensiones económicas que exigen los sevillistas. Por otro lado, los hispalenses pretenden sacar más dinero en la operación del que sacarían con la propuesta celeste. Entre tanto, Nolito se ha erigido como el mejor jugador del Sevilla en la pretemporada. Rendimiento que le ha valido al sanluqueño para estrenarse como titular en este inicio de Liga.



El Sevilla saldrá hoy en Cornellá con Nolito, De Jong y Ocampos en su delantera. Los andaluces han incorporado esta última semana al extremo portugués Rony Lopes, procedente del Mónaco, para cubrir la posición que ocupa hoy Nolito.





Este es nuestro equipo?? @RCDEspanyol :

Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón - Fernando, Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Nolito - De Jong.