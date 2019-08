El Celta se rindió ante un Real Madrid que asestó el golpe definitivo cuando se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Modric. Sin embargo, Fran Escribá cree que su equipo tuvo ocasiones para cambiar el devenir del partido, pero el remate de cabeza a bocajarro de Araújo lo despejó Courtois y a continuación Kroos sentenció el duelo con un misil. El técnico del Celta fue crítico en su análisis con el colegiado Estrada Fernández, que recurrió al VAR para anular un gol antes del descanso y para expulsar al centrocampista del Real Madrid, pero impidió finalizar una jugada de ataque de Aspas por un supuesto fuera de juego que ni siquiera revisó el videoarbitraje.

"Nos faltan muchas cosas, pero hay mérito del rival en la derrota" de los célticos en el partido inaugural de la temporada 2019-20, dijo Escribá, que ayer no se sentó en el banquillo por sanción. "Con otro rival igual ganas el partido", subrayó el preparador céltico, que destacó el buen partido de Fran Beltrán y el esfuerzo realizado por el 'Toro' Fernández pese a no llegar en óptimas condiciones físicas por su retraso en la preparación debido a unos problemas judiciales.

La clave del duelo ante el Real Madrid estuvo para Escribá en el comienzo de la segunda mitad. "Pudimos haber empatado en esos primeros quince minutos de la segunda parte, pero curiosamente la expulsión de Modric paró el ritmo del partido y el Madrid controló bien. Tras el remate de Néstor Araújo llegó su segundo gol. Tuvimos la mala fortuna de que nos hicieron un gran gol. Si no hubiera llegado ese gol, estoy convencido de que tomaríamos de nuevo la iniciativa y hubiéramos visto otro partido, pero el 0-2 nos hizo mucho daño. Creo que no estuvimos mal en el tramo final. El partido estuvo equilibrado, pero no tuvimos muchas ocasiones".

Acepta la decisión del VAR de anular el tanto de Brais Méndez, pero le "llamó más la atención que nos piten un fuera de juego a Iago que no era, pero no dejaron seguir la jugada. Esas son las cosas que no entiendo del VAR. Lo otro, entiendo que se pitó porque debía de ser fuera de juego".

El Celta acabó el partido con ocho canteranos. Escribá, sin embargo, lamenta no disponer de recambios de mayor calidad. "Es una apuesta muy bonita del club, pero a veces nos limita. Ellos sacan del banquillo a grandes jugadores y yo saco a un chico", Iker Losada, que anotó el gol de los célticos. Y justificó la presencia del 'Toro'. "Si no jugaba él, ¿a quién tengo que poner?".