Zidane: "Estamos centrados en ganarle a un buen equipo como el Celta"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, insistió en que tiene "a los mejores" jugadores antes de afrontar de forma oficial este sábado LaLiga Santander y que dejó claro que lo espera es que todos ellos le quieran poner "en dificultades" para hacer sus onces, incluido un Gareth Bale que "tiene ficha y es importante", mientras que ve "optimismo total" de cara a la campaña pese a lo visto en la pretemporada.

"Yo estoy contento con mis jugadores y estoy centrado únicamente en ganarle a un buen equipo como el Celta, y mis jugadores también. Queremos hacer un buen partido y competir, es lo que nos interesa. Tengo a los mejores, no tengo duda y siempre voy a defender eso", replicó Zidane este viernes en rueda de prensa cuestionado por la configuración de su plantilla.

El técnico francés eludió referirse a su compatriota Paul Pogba o al brasileño Neymar, aunque sí reconoció que "hasta el 2 de septiembre (fecha del cierre de mercado) todo puede suceder". "Me conformo con lo que tengo, hemos hablado con la persona adecuada en este tema y del resto no podemos hablar ni opinar", indicó.

"Parecía que se iba, pero esta aquí, las cosas cambian y ahora voy a contar con él", añadió sobre Gareth Bale. "Tiene ficha y es un jugador importante, espero que todos quieran ponerme en dificultades para hacer el equipo", subrayó 'Zizou', que también está "contento" con un James Rodríguez al que ve "en forma". "Voy a contar con todos y lo importante es que estén preparados porque luego tengo que elegir yo y es lo más complicado", reiteró.

El exjugador recordó que está acostumbrado a que "siempre se va a discutir" al equipo cuando no juega "bien o no hay resultados" como ha pasado en esta pretemporada. "Esto acaba de empezar, intentaremos ilusionar a nuestra afición jugando bien", deseó Zidane, que no va a "perder" su sonrisa. "A veces tenemos cada uno nuestro humor y si tras un partido no salen bien las cosas, no puedo sonreír", aclaró después de que durante este verano se le haya visto algo más serio.

Para el francés, están "preparados" para comenzar los partidos oficiales. "El optimismo para nosotros es que empieza LaLiga. Cada uno puede opinar de lo que ha visto hasta ahora con los nuevos, pero empezamos otra dinámica, que es la competición y nos mola. El optimismo es total, las cosas se van a hacer poco a poco empezando con el partido de Vigo", recalcó.

"No pienso en mi imagen ni en las críticas que recibo, eso forma parte de la vida del entrenador. Sé a donde voy y lo que quiero plasmar en el campo. Ganar títulos y partidos es la consecuencia de haberse preparado bien, pero hay que estar preparados día a día y semana a semana. Lo que uno ha ganado se va a olvidar", agregó Zidane, que considera "importantes" a todas las competiciones y sus jugadores lo "saben".

Preguntado por el japonés Kubo, el entrenador del Real Madrid apuntó que "es futuro" del club. "Hasta el 2 puede pasar de todo, pero espero que se quede aquí entrenando, progresando y jugando de inicio con el Castilla", resaltó.

"El Celta tiene un buen equipo. En la mejor liga del mundo hay mucha competitividad y muchos equipos buenos, hay que estar preparados para jugar un buen partido", declaró sobre su primer rival liguero.