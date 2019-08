Fran Escribá reclama fichajes: "El Madrid ha sacado a tres internacionales y yo he tenido que sacar a un chico de la casa"

Fran Escribá lamentó que su equipo no lograra materializar alguna de las ocasiones que tuvo en el inicio de la segunda parte porque, a su juicio, eso hubiera cambiado el desenlace de un partido que acabó con victoria del Real Madrid (1-3) en Balaídos.

"Hay veces que una expulsión descontrola más al equipo beneficiado que al que se queda con uno menos. Tuvimos la mala fortuna de que nos hicieron un gran gol. Si pasaran esos minutos, hubiéramos tomado la iniciativa pero ese gol nos ha hecho mucho daño", admitió.

El técnico celeste también aprovechó su comparecencia para quejarse de la falta de recambios en la delantera por la lesión de Santi Mina. "El 'Toro' Fernández no estaba para competir 90 minutos, bastante aguantó. Pero si no jugaba él, a quién ponía si no tenía otro con Santi Mina lesionado", se preguntó Escribá, que incidió: "El Madrid ha sacado a tres internacionales, y yo he tenido que sacar a un chico de la casa -Losada-".

Por último, elogió al equipo de Zidane -"su once y sus cambios te demuestran que estás ante un equipo que al final estará arriba"- y dijo estar convencido de que con otro rival enfrente el resultado hubiera sido otro.