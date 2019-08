Zidane: "El Celta tiene un buen equipo, hay que estar preparados"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, afirmó esta mañana que "el Celta tiene un buen equipo. En la mejor liga del mundo hay mucha competitividad y muchos equipos buenos, hay que estar preparados para jugar un buen partido".

En rueda de prensa, el técnico blanco, que no se refirió a la baja de Hazard, explicó que frente a los celestese aún no sabe si podrá contar con Carvajal, afectado por la posible amnistía federativa sobre los sancionados de la última jornada de la pasada campaña. "Son cosas que no controlo y es verdad que es un poco difícil de aceptar y no me parece normal, pero es así", zanjó, avisando de que elegirá "el mejor dibujo para contrarrestar al rival".

Insistió en que tiene "a los mejores" jugadores antes de afrontar de forma oficial este sábado LaLiga Santander y que dejó claro que lo espera es que todos ellos le quieran poner "en dificultades" para hacer sus onces, incluido un Gareth Bale que "tiene ficha y es importante", mientras que ve "optimismo total" de cara a la campaña pese a lo visto en la pretemporada.

"Yo estoy contento con mis jugadores y estoy centrado únicamente en el partido del Celta, y mis jugadores también. Queremos hacer un buen partido y competir, es lo que nos interesa. Tengo a los mejores, no tengo duda y siempre voy a defender eso", replicó Zidane este viernes en rueda de prensa cuestionado por la configuración de su plantilla.

El técnico francés eludió referirse a su compatriota Paul Pogba o al brasileño Neymar, aunque sí reconoció que "hasta el 2 de septiembre (fecha del cierre de mercado) todo puede suceder". "Me conformo con lo que tengo, hemos hablado con la persona adecuada en este tema y del resto no podemos hablar ni opinar", indicó.

"Parecía que se iba, pero esta aquí, las cosas cambian y ahora voy a contar con él", añadió sobre Gareth Bale. "Tiene ficha y es un jugador importante, espero que todos quieran ponerme en dificultades para hacer el equipo", subrayó 'Zizou', que también está "contento" con un James Rodríguez al que ve "en forma". "Voy a contar con todos y lo importante es que estén preparados porque luego tengo que elegir yo y es lo más complicado", reiteró.