Escribá: "El equipo se acerca a lo que todos queremos"

Fran Escribá confía en recuperar a Sergio Álvarez y a Okay Yokuslu para el partido de mañana ante el Real Madrid, con el que el Celta arranca la temporada 2019-20 en Balaídos (17 horas) y presentando un equipo renovado tras una "operación retorno" que ha incluido a Denis Suárez, Santi Mina y Pape Cheikh. El centrocampista hispano-senegalés tiene muchas opciones de jugar en el doble pivote, junto a Stanislav Lobotka. Escribá, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, ve a su equipo preparado para plantarle cara al de Zinedine Zidane. El entrenador céltico, además, lamenta que la federación mantenga en suspenso a un día de iniciarse la temporada si indulta a los jugadores que arrastran sanciones del curso pasado. "No es lo mismo preparar el partido contra el Real Madrid pensando en su jugará o no Carvajal", dijo en referencia al lateral internacional del conjunto madrileño.

"No nos conviene un partido de ida y vuelta. No queremos jugar a ese tipo de cosas. Un partido loco no nos interesa aunque pueda gustarle a la gente", indicó Escribá en referencia a un Real Madrid que considera "un gran equipo, que peleará por todos los títulos", aunque los de Zidane hayan realizado una irregular pretemporada. Tampoco el Celta brilló en los últimos amistosos de verano, sin embargo, el técnico valenciano cree su equipo "se acerca a lo que todos queremos". Aunque ya ha decido el once que opondrá al conjunto blanco, Escribá esconde la posible alineación titular, en la que podría aparecer Pape Cheikh. "Tiene todas las opciones de jugar porque viene de estar entrenando bien y de disputar partidos amistosos. Está disponible. Es un medio no específicamente defensivo pero nos aporta físico, es activo, generoso, con mucho recorrido".

Ante la baja de Santi Mina, el uruguayo Toro Fernández es el principal candidato a jugar como delantero que acompañe a Iago Aspas en el ataque céltico. A pesar de pasarse diez días en su país para solucionar un problema judicial, Escribá ve al charrúa en condiciones de debutar mañana. "No nos ha venido bien que se fuese pero ha entrenado bien toda la semana. No está a su mejor nivel pero sí para disputar el partido".

El entrenador del Celta desaprueba que el mercado de fichajes permanezca abierto con LaLiga ya iniciada, pero se muestra más crítico y contundente contra la decisión del presidente de la Federación Española de "indultar" a los jugadores que arrastran sanciones del curso pasado, entre los que se encuentra el madridista Carvajal. "A mí no me van a dar el indulto. Al final, uno está preparando el partido contra el Real Madrid con Carvajal. Hoy empieza la Liga y todavía no se sabe si ciertos jugadores podrán jugar. Eso me parece poco serio, me parece grave. Han tenido dos meses para decidir si había indulto".

La clave del partido de mañana para Escribá estará en las áreas y resta importancia a los malos resultados del Real Madrid en los últimos amistosos. "La pretemporada está para ponerse en forma. Hay que ver los rivales ante los que juega el Real Madrid en pretemporada. Creo que hay que darle poca importancia a los resultados que obtuvo este verano. Tiene un gran equipo, un equipado, como dijo su entrenador, y será un aspirante a ganar todos los títulos. Contra los equipos grandes, el partido se decide por quien esté mejor en las áreas. No vamos a renunciar a tener el control del juego y todo se va a reducir a la definición en las dos áreas".

No da pistas el preparador del Celta sobre el posible retorno de Nolito, confía en los jóvenes de la cantera para completar mañana la convocatoria (Iker Losada y Bermejo) y se alegra al conocer la estadística sobre que sus equipos siempre han ganado cuando él ha estado sancionado. Una de las ocasiones fue en Balaídos. El Villarreal de Escribá ganó entonces por 0-1.