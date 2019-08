Pape vuelve a correr por A Madroa

El centrocampista Pape Cheikh, sexto fichaje del Celta para la temporada 2019-20, completó ayer su primer entrenamiento con el club celeste, en una sesión en la que no participó el capitán Hugo Mallo, descartado para el estreno liguero contra el Real Madrid.

El exfutbolista del Olympique de Lyon podría ser la principal novedad en el equipo titular de Fran Escribá en el partido del próximo sábado, ya que el turco Okay Yokuslu no llegará a tiempo pese a que ya ha empezado a trabajar con el grupo. Cuesta trabajo pensar que Escribá vaya a convertirle en titular en tan poco tiempo, pero es una posibilidad que no se puede descartar.

La plantilla celeste realizó un entrenamiento de poco más de una hora en las instalaciones deportivas de A Madroa, sin los lesionados Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Juan Hernández, David Juncá y Santi Mina. Como era de esperar desde hace días ninguno de ellos ha llegado a tiempo para estar en el estreno liguero y eso obliga a Escribá a tomar decisiones. Una de las más interesantes es saber quién será el compañero de Lobotka en el eje del campo. Beltrán jugó el Memorial Quinocho, Sáenz fue una solución desesperada que tomó el técnico en Alemania y ahora se abre la vía Pape para ese partido. La solución no llegará hasta el mismo sábado cuando el técnico desvele el primer once inicial de la temporada. Por cierto que también volvió a trabajar con el primer equipo Miguel Rodríguez, el jugador de 16 años que en los últimos días está entrenando a las órdenes de Fran Escribá después de hacerlo durante semanas con los componentes del Celta B.

Al margen del grupo se ejercitó el centrocampista Juan Hernández, que la pasada temporada sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior y en el menisco interno de su rodilla. El futbolista realizó carrera continua. Su salida sigue pendiente de hacerse efectiva. El Lugo ha reconocido que es uno de los futbolistas que "están en la mesa" pero no ha terminado de cristalizar las conversaciones con él.