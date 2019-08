El surrealista motivo por el que el Valencia rechazó a Denis Suárez

El futbolista del Celta Denis Suárez se ha sincerado sobre su pasado en una entrevista radiofónica en la Cadena SER, en la que también ha tenido palabras para expresar sus "ganas" e "ilusión" para afrontar el inicio de LaLiga en Balaídos, donde espera "un gran recibimiento de la afición antes del partido", tras cosechar "buenas y regulares sensaciones" en pretemporada.

El centrocampista de Salceda de Caselas no ha esquivado las preguntas más incómodas de la conversación que ha mantenido anoche en el programa 'El Larguero'. Un primer frente, la negociación con el Valencia, uno de los equipos que mostró interés en el jugador, como el propio Denis confirmó en su momento.

Preguntado por qué finalmente no recaló en el equipo de Mestalla, el 6 del Celta fue claro. Señala a la directiva che como la principal culpable y, sorprendentemente, apunta a motivos extradeportivos. En todo caso, mantiene al entrenador del Valencia, Marcelino, apartado de toda duda: "Estaba constantemente llamándome para preguntarme y contarme cómo iba la situación".

"Yo estaba dispuesto a renunciar a muchas cosas para ir a Valencia, pero no me esperaba la reacción del club: me hizo una oferta que yo rechacé, ellos querían que renunciara a muchas más cosas de las que estaba dispuesto y algunas dudas extradeportivas que surgieron y que me dijeron después de dar yo ese "no" me hicieron replantearme muchas situaciones", aseguró el ex del Barça y del Arsenal. "Me quedé un poco alucinado, es algo que ha pasado a lo que no quiero darle más bombo, no tiene ningún sentido", continuó.

En esta misma línea, Denis defendió que él "nunca" ha sido una persona que llevase "una vida extraña fuera del terreno de juego". "Que se dude de mí en ese aspecto me dolió; no estaba dispuesto a permitirlo. Además, le había dado mi palabra al Celta: si consideraba lo que yo estaba dispuesto a renunciar, le daría el "sí", y no dudó en ningún momento, por eso estoy aquí, qué mejor que en casa, donde realmente me quieren".

Regreso al Celta

El centrocampista de Salceda de Caselas recordó su último partido con la camiseta celeste: en A Madroa, en 2011, en su etapa de juveniles. "Contra el Athletic de Bilbao", apostilló Denis antes de afirmar que "siempre" pensó en "volver algún día" al equipo olívico, donde se siente "feliz" desde que regresó, además de "importante".

"El club ha cambiado muchísimo. Desde que he llegado a Vigo, me siento feliz. Cuando entro por A Madroa, veo cómo me trata la gente, cómo me ven los compañeros, cómo me ven la gente del club y la afición; te hacen sentir importante. Espero devolver esa ilusión, por eso estoy deseando empezar LaLiga. Tengo muchas ganas de jugar", desveló.

A su vez, hizo repaso de su último año profesional, que fue "duro", sin oportunidades en el Barça de Valverde y con lesiones, tanto en la ciudad condal como en el Arsenal, equipo al que se marchó cedido en enero de este año y en el que no disfrutó de todos los minutos que quisiera debido a una dolencia en el pubis que le obligó a parar a finales del mes de abril y de la que "no" le queda "prácticamente nada" a día de hoy. "Quiero volver a disfrutar del fútbol", añadió.

Sobre su marcha del Barça, Denis aseguró que Ernesto Valverde no le mandó ningún mensaje tras abandonar la disciplina culé, detalle que sí tuvo Marcelino, el cual le deseó "suerte" una vez confirmada su incorporación al proyecto del Celta.

Vuelta de los canteranos

El jugador celeste también habló sobre la "operación retorno" del conjunto de Balaídos, que inició con su llegada y con el fichaje de Santi Mina y continuó recientemente al hacer oficial el regreso de Pape Cheikh, cedido por el Olympique de Lyon.

"Se tiene que notar el sentimiento de pertenencia y la identidad del club; no son solo compañeros, también amigos, eso tiene que ayudar. Que la afición del Celta vea que se apuesta por gente de casa es un orgullo y algo superimportante para nosotros. Desde pequeño, veía al Athletic de Bilbao, y sentía un poco de envidia porque son todos jugadores de casa, la gente cree en ellos y eso se nota después", reconoció.

Europa como objetivo

Denis Suárez ha puesto Europa como el "sueño" del Celta para esta temporada y ha dado la receta para conseguirlo: "Con el equipo que se está haciendo y con lo igualado que va a estar todo... Tenemos que empezar por hacernos fuertes en casa, sobre todo, defensivamente, porque arriba creo que el equipo tiene un talento brutal; si eso pasa, tendremos muchas opciones de estar ahí y vamos a pelear por meternos entre los siete primeros", avanzó.

Debut contra el Real Madrid

Denis tiene claro que los jugadores del Real Madrid, que visitan Balaídos este sábado, "van a tener una motivación increíble por arrancar bien LaLiga y volver a ganar el título". "Los nuevos fichajes tendrán mucha ilusión de estrenarse, nosotros también tenemos esas mismas ganas. Cualquier partido de este año va a ser superdifícil para cualquier equipo y ganar fuera de casa es muy complicado. Espero que hagamos un gran partido y podamos sacar la victoria", concluyó.