Balaídos saluda al Celta de Escribá

El Celta celebra en Balaídos su puesta de largo. El equipo vigués afronta su ensayo general para la Liga ante el Lazio italiano (20:00 horas, TVG y Celta Media) en un encuentro en el que tanto Escribá como los jugadores pretenden dar una buena versión y cargarse de optimismo de cara al estreno liguero que tendrá lugar dentro de una semana en Balaídos ante el Real Madrid.

El Memorial Quinocho es algo más que un partido de pretemporada para el Celta. En la presentación ante sus aficionados, en el partido que sirve de homenaje para uno de los grandes personajes y ejemplos de su historia, el equipo pretende regalar una imagen mejorada de lo que se ha visto a lo largo del último mes de preparación y en el que el cuadro de Fran Escribá puede decirse que ha tenido un apreciable desempeño. Solo los problemas físicos que han acompañado a un puñado de futbolistas han oscurecido este periodo.

Lo normal es que Escribá echase mano esta tarde de una alineación muy similar a la que en unos días arrancará la Liga frente al Real Madrid. Pero será complicado de que suceda. Primero porque no podrá disponer de un buen número de jugadores como son Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Okay, Juncá y Santi Mina. De ellos solo el lateral marinense parece en condiciones de llegar a tiempo para el estreno liguero, pero será baja esta tarde. Asimismo tampoco podrá jugar Gabriel "Toro" Fernández que ayer estaba regresando de Uruguay después de viajar a su país para solucionar asuntos relacionados con el atropello a una joven hace unos meses. Y luego queda la duda del estado de Iago Aspas que sufrió un golpe muy doloroso en el último amistoso en Alemania y que comenzó a entrenar con el grupo esta misma semana aunque ya ha recibido el alta. Lo normal es que pudiese enfrentarse al conjunto romano, pero tampoco puede descartarse un exceso de prudencia por parte de Fran Escribá.

Por lo demás, el partido será una buena oportunidad para comprobar las evoluciones de algunos de los jugadores que han llegado este verano y que harán su estreno en Balaídos. Gente como Aidoo, Sáenz o Denis Suárez sobre todo serán sometidos al escrutinio de unos aficionados ansiosos por encontrarse detalles ilusionantes y que les carguen el ánimo de cara a una temporada esperanzadora. En ese sentido la ocasión de ver de cerca las evoluciones de algunos de los futbolistas de la cantera es otro de los grandes alicientes del día. Hay gente como Iker Losada, Lautaro o Sergio Carreira que han dado muy buena imagen en este ciclo veraniego y tal vez tengan la oportunidad de asomarse con el primer equipo a Balaídos. Dudas que Escribá tendrá que despejar a lo largo del día porque el técnico no ha facilitado lista de convocados para el partido y será hoy cuando muestra sus intenciones.

Enfrente estará el actual campeón de Copa italiano. El Lazio, que finalizó en octava posición el campeonato de Liga, se impuso en la final copera al Atalanta por 2-0 y selló gracias a esa victoria su pasaporte para la Europa League que disputará esta temporada. El equipo entrenado por Simone Inzaghi -hermano menor del legendario delantero italiano- tiene en su plantilla a algunos conocidos de la Liga española como son los casos de Felipe Caicedo, Durmisi, Joaquín Correa (ex del Sevilla y futbolista que estuvo en la órbita del Celta), Luis Alberto o Jony, que acaba de ser fichado procedente del Málaga. Su jugador más importante es el serbio Milinkovic-Savic, pero se ha lesionado esta pretemporada y no estará en Vigo. Los italianos han jugado cinco partidos en el periodo de preparacion y han ganado todos dando muestras de una gran eficacia goleadora porque en todos han anotado un mínimo de cuatro goles. Cierto es que los rivales no eran de gran entidad, pero no deja de ser una pista sobre el carácter de este equipo.