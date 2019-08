Escribá: "Si hay lesiones fastidia más"

La derrota ante el Tenerife dejó peores sensaciones a Fran Escribá por las lesiones de David Juncà y de Santi Mina que por el resultado negativo de su equipo, que ayer se presentó en el amistoso en Melgaço con cuatro jugadores del filial y Rubén Blanco en la portería como único posible titular en el inicio de LaLiga ante el Real Madrid. El técnico se mostró preocupado por la luxación del hombro derecho que sufrió el lateral zurdo en el arranque del encuentro y el esguince de tobillo pendiente de evaluación médica de Santi Mina en los instantes finales del partido.

"No fue un buen partido, como alguno de los que jugamos anteriormente, pero siempre se saca alguna conclusión. A veces, el resultado camufla eso: hicimos cosas mal, lógico, también pensando en el momento en el que estamos y que en el equipo inicial había chavales jóvenes. Juegas contra un equipo profesional y hoy en día cualquier partido se iguala y no estuvimos bien, es cierto que no fue un buen partido", admitió Escribá.

El entrenador del Celta le restó importancia al resultado y destaca que el equipo mejoró en la recta final con la presencia de más titulares. "No me preocupa que el Tenerife haya sido superior porque no es de nuestra liga. Me preocupa lo que somos nosotros. En el momento que vas sacando jugadores de otro nivel el equipo mejora, pero no vamos a jugar noventa minutos pensando en ganar al Tenerife sino preparando al equipo para lo que llega, para el Madrid y todo lo que viene después. Que el partido de hoy lo quieres jugar bien y ganar, sí, pero si no ocurre saquemos conclusiones las justas. Los últimos quince o veinte minutos, con gente de más nivel en el campo, algo hemos mejorado, pero eso es lo lógico y lo esperado".

Los contratiempos con Juncà y Mina son, para Escribá, más negativos que la derrota: "Al final, lo peor son las lesiones y con ellas te vas fastidiado. Si juegas mal y pierdes no te gusta, pero si hay lesiones te vas fastidiado. Santi tiene un fuerte esguince y van a hacerle pruebas".