Derrota con lesión de Juncà y de Mina

El Tenerife rompió ayer la imbatibilidad del Celta en lo que va de pretemporada en un accidentado partido celebrado en la localidad lusa de Melgaço, en el que David Juncà sufrió una lesión en el hombro derecho a los cuatro minutos de juego y Santi Mina se retiró por un fuerte esguince cuando se disputaban los instantes finales. Los célticos estuvieron arropados desde las gradas por un numeroso grupo de aficionados que asistieron a un duelo en el que el equipo tinerfeño dominó a un Celta con muchos suplentes y que fue incapaz de superar la presión y la intensidad del rival. El juego y las ocasiones las puso el conjunto que entrenan los excélticos López Garai y Cristian Bustos.

A semejanza del juego de sacrificio y trabajo con el que destacaban sus ahora entrenadores, el Tenerife encontró el tanto de la victoria en un centro desde la derecha de Luis Pérez para que el delantero serbio Malbasic se colase entre los centrales para rematar con la izquierda. Había transcurrido una hora de partido y el Celta apenas había dado señales de vida más allá del centro del campo, donde Escribá apostó ayer por Beltrán y por Jozabed como pareja de pivotes. La fórmula no funcionó y ya solo cabe esperar la rápida recuperación de Okay Yokuslu o un refuerzo que ayude a Lobotka en el juego de contención y de construcción.

El partido de ayer no estaba programado en la pretemporada del Celta, surgió días antes del doble enfrentamiento ante el Unión Berlín. Y Escribá lo destinó a probar a una de las probables parejas de centrales titulares: Joseph Aidoo y Néstor Araújo, El resto del once, salvo el portero Rubén Blanco y quizás Jozabed -si no llega a tiempo Okay o un refuerzo en la medular-, estará en el banquillo ante el Real Madrid o ya formando parte de la plantilla del filial o el juvenil.

Aspas, que hoy volverá a los entrenamientos tras superar el golpe en la rodilla derecha sufrido en Berlín, se quedó fuera con los también lesionados Mallo, Okay y Sergio Álvarez. Por decisión técnica, también faltaron a esta cita portuguesa Beauvue y Roncaglia, mientras que el Toro Fernández continúa de permiso en Uruguay.

Ante un Tenerife que presentó un once más competitivo, el Celta quiso premiar a los canteranos que han trabajado este verano con el primer equipo y que el sábado posiblemente verán desde la grada el partido ante el Lazio.

La lesión en el hombro derecho de Juncà a los cuatro minutos enfrió todavía más los ánimos de un Celta que no pudo impedir que el equipo canario tomase la iniciativa en el juego, además de sumar su incapacidad para generar juego ofensivo.

Con Aidoo y Araújo como baluartes, además de la seguridad de Rubén Blanco en la portería, el Celta evitó que el conjunto blanquiazul dominase también en el marcador. El excéltico José Naranjo fue un peligro constante en el área céltica. El andaluz reclamó un claro penalti por obstrucción del portero celeste que el árbitro ignoró cuando se alcanzaban los primeros 20 minutos de partido.

Suso Santana pudo celebrar el primero pero lanzó alto un remate franco. Por parte celeste, los canteranos Iker Losada, Bermejo y Lautaro de León, con Pione Sisto de maestro de ceremonias, apenas intervenían en el juego, al que el Tenerife le puso un punto de agresividad. Y a los siete minutos de la reanudación, el equipo canario tuvo la más clara ocasión de gol. El árbitro señaló libre indirecto a tres metros de la línea de gol de Iván Villar, que había sustituido a Rubén. Se castigaba una cesión irregular de Aidoo. El portero morracense intervino con valentía y despejó el balón a córner. Nada pudo hacer, sin embargo, en el gol de Malbasic, cuando el partido se convirtió en un carrusel de cambios. Escribá sacó a la artillería para intentar darle la vuelta al marcador, pero ya nada pudo cambiar un resultado que el Tenerife logró por méritos propios y porque un Celta sin sus habituales fue incapaz de gobernar el juego ante un rival que le llevó a cosechar su primera derrota del verano. Lo peor, las lesiones de Juncà y de Mina.