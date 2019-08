Las peñas del Celta sobre las butacas de Río: "Las reformas son insuficientes"

El Concello de Vigo garantiza que la grada de Río podrá abrirse al público para el partido de LaLiga del 17 de agosto contra el Real Madrid, aunque admite que no podrán resolverse los casos de incomodidades en una parte de los nuevos asientos de la gradería baja de Río por falta de espacio y debido a las características de una infraestructura deportiva que no se puede modificar por estar levantada sobre el río Lagares. Representantes de los colectivos oficiales de aficionados del Celta han sido invitados esta mañana por el Concello para visitar las reformas de los asientos "que han mejorado en algunos aspectos", apuntan los aficionados, pero no en la principal reclamación, aseguran: "las distancias siguen siendo reducidas y a no ser que seas pequeño, no entras".

El concejal de Deportes, Manel Fernández, ha explicado los pormenores de las obras que han provocado la enésima polémica entre el Concello y el Celta. "Los ingenieros han expuesto a los representantes de las peñas que en conjunto se gana comodidad. Puede haber alguna incomodidad en algunos grupos de aficionados o en algunas personas, en concreto, en cuanto a la distancia, pero es la misma que había anteriormente: son aproximadamente entre 48 o 50 centímetros entre respaldo y respaldo. Lo que pasa que el nuevo es un asiento diferente que cumple la normativa actual, cosa que no cumplían los anteriores", indicó el edil.

"Vas a estar encajado en el asiento, no te puedes mover una vez que te sientas porque las rodillas se chocan con el respaldo de la butaca que tienes delante en algunas de las zonas que hemos visitado y nos han dicho que ese problema no se puede solucionar porque no hay espacio material para darle más espacios a los asientos", comentó José Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta.

Entre las quince peñas asistentes a esta inspección al estadio se encontraba el Colectivo Nós, cuyo portavoz, Adrián Bravo, comentó: "Desde las peñas agradecemos que nos enseñaran las obras. Hay unas partes que mejoran pero hay otras partes, como el espacio para las piernas, que en este caso creemos que empeoran".