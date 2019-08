Las peñas del Celta sobre las butacas de Río: "Las reformas son insuficientes"

El Concello de Vigo explicó ayer las mejoras de seguridad realizadas en los nuevos asientos de la grada de Río Baijo del estadio de Balaídos tras una visita a los mismos llevada a cabo este martes.

A través de un comunicado, el Consistorio indicó que el pasillo de evacuación cuenta con 50 centímetros de ancho, mientras la anterior grada solo sumaba 24, y remarcó que la distancia entre los asientos de la misma fila se ha incrementado de 43 a 50 centímetros, la medida estándar.También apuntó que no ha sido posible aumentar el espacio vertical entre los asientos de distintas filas y ha detallado que la separación media entre la parte horizontal y el respaldo de los asientos supera los 20 centímetros. Así, insistió en que estos cuentan con un respaldo más alto y en que son abatibles.

Además, se ha eliminado el hueco de las escaleras de los pasillos centrales, se ha instalado una barandilla de vidrio en la primera fila y se ha dotado de una mayor amplitud a las puertas de acceso. El Consistorio también indicó que el hecho de que se puedan plegar los asientos conlleva un incremento del espacio disponible en la grada de animación.

Adicionalmente, el gobierno local ha insistido en que no se han producido quejas respecto a los asientos colocados hace dos años en la grada de Río Alto pese a que la distancia horizontal de estos es equivalente a la de los instalados este año.

Asimismo, el Concello de Vigo remarcó que se continúa con la realización de mejoras en el estadio. Así, recordó la instalación de un nuevo ascensor, una rampa adaptada a la normativa de accesibilidad y nuevos pasillos de evacuación en la grada de Río Baixo.

También se ha referido a la ampliación de la puerta 18 y ha recalcado que no se han instalado filas delante de los espacios reservados para sillas de ruedas con el objetivo de no entorpecer la visibilidad de las personas con movilidad reducida.

Esta visita se ha producido dos semanas después de que varios grupos de peñas criticasen la falta de espacio entre las filas de los nuevos asientos de la grada de Río Baixo del estadio de la ciudad olívica. Mientras, el gobierno local aseguró que había informado al R.C. Celta de las características de los mismos antes de instalarlos y que no había recibido respuesta alguna después de que representantes del club le notificasen la presencia de deficiencias en los asientos.

Quejas de las peñas



"Vas a estar encajado en el asiento, no te puedes mover una vez que te sientas porque las rodillas se chocan con el respaldo de la butaca que tienes delante en algunas de las zonas que hemos visitado y nos han dicho que ese problema no se puede solucionar porque no hay espacio material para darle más espacios a los asientos", comentó José Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta.

Entre las quince peñas asistentes a esta inspección al estadio se encontraba el Colectivo Nós, cuyo portavoz, Adrián Bravo, comentó: "Desde las peñas agradecemos que nos enseñaran las obras. Hay unas partes que mejoran pero hay otras partes, como el espacio para las piernas, que en este caso creemos que empeoran".