El eje de la defensa, una de las incógnitas de Escribá

El puesto de defensa central se se cotiza al alza en el Celta, que este verano ha reforzado la línea con la incorporación del ghanés Joseph Aidoo y el tinerfeño Jorge Sáenz. El canterano David Costas y el internacional mexicano Néstor Araújo completan el cuarteto que peleará por las dos plazas de titular en el equipo de Fran Escribá. Costas expresaba la semana pasada su confianza en formar parte del once inicial. Ayer habló su compañero Sáenz. "Estamos aquí para jugar. Nadie te regala nada. Ya no solo en el Celta, si no en cualquier equipo. Tenemos que pelear al máximo nivel, compitiendo con el compañero, esa competencia sana y tratar de conseguir un hueco en el once".

Sáenz -internacional sub-21, formado en el Tenerife y fichado este verano por el Valencia, que lo cedió al Celta con opción de compra en la operación de trueque Maxi Gómez-Santi Mina- es una pieza polivalente para el entrenador céltico, que el sábado probó al canario como pivote defensivo. Brilló, sobre todo, formando pareja de centrales con David Costas ante el Lille. "Me he adaptado mucho mejor de lo esperaba. El equipo me ha acogido muy bien, el cuerpo técnico siempre te ayuda en todo lo posible. Cuando te ven un poco perdido con las dinámicas, están ahí para orientarte", comentaba ayer el tinerfeño en una entrevista ofrecida a Celta Media.

Para la temporada que está a punto de arrancar, el equipo vigués ha reunido a la pareja de centrales más cara de su historia. Araújo y Aidoo han costado entre ambos 15 millones de euros, después de que el club pagase hace un año 7 millones por el internacional mexicano y este verano desembolsase 8 millones al Genk por el internacional ghanés. Esa, a priori, podría ser la pareja titular de centrales del Celta.

De momento, Escribá no ha tenido tiempo para saber si se complementa esta pareja de lujo, pues los compromisos internacionales de ambos les privaron de varias semanas de pretemporada. Ese tiempo de ausencia de Araújo y de Aidoo lo han aprovechado Costas y Sáenz para mostrarse como un dúo solvente en el eje de la zaga. Así, el Celta solo suma un gol en contra, el encajado en el primero de los duelos ante el Unión Berlín. "Tratar de que cada vez que tenga la oportunidad, rendir al máximo nivel, trabajar al cien por cien, que eso será bueno para el club y para mí", explica el tinerfeño los planes para su nueva etapa profesional en Vigo. "Lo veo con mucha ilusión pero al final es un pasito más.Cada uno se pone el techo, si es que se lo pone, donde quiere. Mi reto era llegar a Primera División. Ya lo conseguí.Ahora solo falta debutar y, lo más complicado, tratar de asentarte en la categoría".

Contará Sáenz con una dura competencia en el Celta, como han demostrado David Costas, Néstor Araújo y Joseph Aidoo. La titularidad en el eje de la zaga céltica está más competida que nunca. A Escribá le esperan solamente dos amistosos de ensayo para elegir a quienes partirán como titulares en el exigente inicio de Liga que espera al Celta, que en las primeras cinco jornadas se enfrentará a cuatro de los primeros clasificados del campeonato pasado.

El defensa tinerfeño se siente motivado ante el reto de enfrentarse a Real Madrid, Valencia, Sevilla y Atlético de Madrid en las cinco primeras jornadas. "Me parece espectacular. Creo que no hay mejor inicio de temporada que ese. Lo afrontaremos con más ilusión todavía, si es que se puede. Trataremos de acoplar todos los puntos posibles, contra cualquier equipo que, seguro, lo va a poner complicado".

Después de estas primeras semanas en Vigo, Jorge Sáenz valora positivamente la experiencia en su nuevo club: "Es verdad que no lo conocía pero, a medida que llegué, me fueron explicando un poco la manera de trabajar del club. Me parece que está muy bien que se trate tan bien a la cantera, que se les dé oportunidades, que cojan esas dinámicas de estar con el primer equipo".