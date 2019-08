El Celta ha decidido ampliar la pretemporada con un nuevo compromiso amistoso que este martes 6 de agosto (a partir de las 20:00 horas) le enfrentará al Tenerife en la localidad portuguesa de Melgaço,donde los isleños están realizando su concentración de pretemporada.

Fran Escribá desplazó hasta la localidad portuguesa a 22 futbolistas, aunque en la convocatoria no ha entrado finalmente Iago Aspas, lesionado en la rodilla en el encuentro previo de pretemporada ante el Berlín. No estarán tampoco en el campo, el uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández, que se ha ausentado de con permiso del club por cuestiones personales, Sergio Álvarez, Hugo Mallo y Okay Yokuslu, los tres lesionados o en proceso de recuperación.

Tampoco han entrado en la lista de Escribá para el Celta - Tenerife los tres jugadores declarados como transferibles por el club: Facundo , Juan Hernández y Claudio Beauvue.



El Tenerife más celeste

El Tenerife, dirigido por el excéltico Aritz López Garai, y en el que también juegan exjugadores del Celta como Bustos, Naranjo y Mazan ya se enfrentó esta pretemporada a dos equipos gallegos. Lo hizo en el XLIII Trofeo Cidade de ante el equipo anfitrión, Pontevedra CF, y el Deportivo de A Coruña.

El choque entre el Celta y el Tenerife, que se disputará en las instalaciones de Melgaço Sports Center, será el penúltimo amigable veraniego del Celta, que cerrará la pretemporada el sábado 10 de agosto con el Lazio en Balaídos, con motivo del Memorial Quinocho. Además, será el reencuentro de los célticos Felipe Miñambres y Jorge Sáenz con su exequipo.