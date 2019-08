Después de ver el bochornoso espectáculo que ofrecieron Leganés y Celta al final de la pasada temporada, quise dejar de escribir estos cuarenta años de la Historia del Celta, contada y escrita, por primera vez, por uno de los jugadores que la vivió. Somos los únicos que hemos hecho esa historia, que incluso nos quieren arrebatar, como han hecho con todo lo que le hemos dado al fútbol, que sin nuestro concurso no hubiera existido. Pero pudo más en mí la amistad y compromiso con mi buen amigo Armando que el bochornoso juego desplegado en Leganés. Abochornado por aquella forma de jugar al fútbol, en un partido en el que durante noventa y ocho minutos ninguno de los dos equipos había tirado ¡ni una sola vez a gol!, no supe ver lo que mi desconfianza, saber, y experiencia me tenían que haber alertado. Pero todo parecía tan normal que no caí en la cuenta de que estábamos jugando los últimos partidos de Liga, donde todo tiene lugar y cabida.

Fue durante el partido siguiente en Balaídos, jugado contra el equipo de la Masía del Barcelona, cuando me alerté al ver que durante los primeros cuarenta y cinco minutos que tampoco los dos equipos prodigaban el tiro al gol. Alertado por ello, pero sin recordar el bochorno de Leganés, pensé en un resultado donde la satisfacción se repartiría por un igual. Lo que no fue posible por causa de una jugada, casi ya al final del partido, cuyo "descosido" no había tiempo para reparar. Y tuvo que ser el resultado del Sevilla-Leganés, el que llevó la "luz" a mi desconfiada experiencia en estos casos, donde se cuecen las verdades y mentiras del fútbol. ¡Los jugadores del Leganés, al igual que los del Celta, aparte de darle patadas al balón, bien o mal, también sabían jugarlo!

A medida que vaya narrando los acontecimientos vividos, irán conociendo lo que se "cuece" en estos partidos finales de Liga. Muchos de los cuales viví personalmente y que les contaré con el título de la película "El Día de los Tramposos", interpretada por el gran Kirk Douglas, con la que puedo enlazar y cambiar el tema de esta historia del fútbol, con el que no se juega en las gradas.

Era la primera temporada en la que jugué en el Celta, allá por la 1954-55. Como siempre ocurría, antes de saltar al campo, los jugadores echábamos lo que llamábamos la "meada del miedo". Y aunque yo no jugaba en aquel partido, el caso es que también eché la mía. Y cuando estaba soltando aguas escuché unas voces que me alertaron.

- Si, el partido tiene que terminar 3-1 para poder salvarnos los dos equipos, ya que de no ser así, seremos nosotros los que descenderemos a Segunda, aunque gane el Madrid.

El partido se jugó, tal como se había programado en aquella reunión de interesados amigos, que tuvieron que vivirlo llenos de nerviosismo, ya que el Valladolid se resistía en salir derrotado de Chamartín. Todo pues estaba pendiente de un hilo, que Di Stéfano rompió, casi justo al final del partido, con uno de sus grandes disparos de falta. El Celta, como en esta temporada, por golaveraje se quedaba en Primera División al igual que el rival, con el que había pactado el resultado.

Luego viví un segundo caso, también estando de suplente, que si ganábamos en el campo en el que jugábamos, el equipo local se hundiría en Segunda y quedarían libres de todo peligro de descenso unos cinco equipos, dos de la región andaluza, uno de Galicia, Murcia y de Alicante. Con cuyas primas, por ganar, pensaba comprar medio pueblo mío de aquel entonces.

El tercer caso ya lo viví como jugador aquí en Balaídos, donde jugábamos un partido a vida o muerte contra uno de los grandes del fútbol español. Recuerdo que estábamos comprometidos para el descenso, cuatro o cinco equipos, entre ellos el Celta. Solo nos valía la victoria ante el club, blanco y pantalón negro, contra el que jugábamos, el cual estaba primado por la victoria, ya que nadie creía que el colista pudiera ganar en el campo de un equipo que aquella temporada estaba realizando una de las mejores de su historia en la Liga española. Así que el más interesado que estaba en el descenso del Celta primó al rival de turno y nadie se acordó del colista, que todos daban ya por descendido.

Fue durante el descanso del partido cuando me fijé en el hombre que estaba sentado en las gradas a la salida de los vestuarios. Me pareció raro verlo en Balaídos, en cuyos equipos no había un solo jugador que podía estar ojeando. Lo que luego descubrí durante un lance de una jugada, en la que uno de los extremos del equipo contrario cantó el gol, el cual evité quedándome con el balón in extremis. Al verme a sus pies, con el cuero en mis manos, me gritó:

-¡Cabrón, me has jodido cinco mil pesetas!.

Por lo que pensé que esta era la cantidad con la que aquel hombre había venido a Balaídos, para primar a nuestros rivales por la victoria y que descendiera el Celta. El desahuciado colista ganó su partido fuera, nosotros lo hicimos con un gol logrado en el último minuto, y el equipo que venía a primar a los jugadores de nuestro rival fue el que descendió, mientras los demás aprovecharon salir fuera del peligro del descenso gracias al "olvido", de todos, del colista, y al gol nuestro del último minuto del encuentro.

Luego, lejos ya de Balaídos, me tocó vivir, aunque yo no jugué ninguno de estos partidos, dos triunfos más, a pesar de que uno de ellos estaba programado para el empate, cuando aquella temporada no habíamos sacado un solo punto fuera de casa. Lo que no impidió jugar una promoción, a la que nos llevó un árbitro que se callaba que el modesto equipo de su ciudad había ganado nada menos que 2-4 en el Nou Camp al Barcelona. Promoción que nos lanzó aquel árbitro con dos penaltis, y se perdió a pesar de estar "blindada" por un director de un banco. Pero dado que el árbitro, que pitaba su último partido de su larga carrera como colegiado, anuló un gol legal y tempranero, hizo que el público tirase por tierra todo lo programado, al saltar al campo desbocado en pos del colegiado, el cual tuvo que escapar de la avalancha que se le venía encima, y ser arropado por los grises para no ser linchado.

El último partido, ya retirado, que se me pidió fuera a primar a un equipo puntero, para que ganase en el campo de nuestro directo rival para el descenso. Fui esposado a una cartera que contenía lo que había que pagar en lo acordado por ganar, y me presenté al entrenador, uno de los mejores del fútbol español de aquel entonces, el cual desconfió que yo pudiera entregarle dicha cantidad, una vez terminado el partido con la victoria que se le pedía. Para tranquilizarlo de que así sería, le entregué la cartera, al mismo tiempo que le decía:

-Usted no confía en mí, pero yo en usted si. Así que le dejo en su poder la cartera, si ganan se quedan con ella y de no ser así me la devuelve.

Aquel entrenador, que no esperaba esto de mí, tampoco quiso comprometerse a quedarse con lo que había en la cartera, por lo que me preguntó:

-¿Con que jugador de los míos tiene usted más confianza y conoce más, para que él se quede con la cartera?

Yo le hice ver que en su equipo jugaba un buen jugador gallego, al que yo conocía, al que se le dejó la cartera que yo le recogí al terminar el partido, que finalizó con la victoria del equipo local. Lo que no nos valía para salvarnos y menos habiendo perdido en casa, contra el equipo más laureado de España.

Como esta historia la pienso terminar por las huellas de estos recuerdos, dejo la última huella para el final de la misma, porque sé que les gustará y sorprenderá en gran parte. Ahora recapacitemos sobre el "milagro" de ganar puntos e incluso partidos sin haber tirado una sola vez a gol durante noventa minutos. Lo que nos indica que el milagro de los panes y los peces es una realidad, como lo es el valor de las acciones de un equipo de Primera, si las comparamos con las de un equipo de Segunda División. Y mientras en el fútbol, como en otras partes de nuestras vidas, la del mundo de las luces de mil colores, se juega inconscientemente con el valor del dinero, en ese otro mundo de miseria y pobreza siempre hay un niño, negro o blanco, amarillo o cobrizo, que tirándole al padre por la pernera del pantalón, le implora:

-Papá, tengo hambre, quiero pan.