La portería céltica cede con los suplentes

La imbatibilidad del Celta en esta pretemporada se resquebrajó ayer en un amistoso ante el Unión Berlín que tuvo que suspenderse a falta de veinte minutos por un fuerte aguacero poco después de que el juvenil Iker Losada anotase el tanto del empate ante el mismo rival con el que volverán a enfrentarse hoy los célticos, a partir de las 16 horas, (ofrecido en directo por el Celta a través de su canal en Youtube) para cerrar la mini gira por tierras alemanas y regresar a Vigo para preparar los duelos amigables frente al Tenerife (6 en Melgaço) y el Lazio (10 en Balaídos) y el arranque de LaLiga contra el Real Madrid. Fran Escribá apostó ayer por un once plagado de suplentes, con cinco jugadores del filial, para afrontar un duelo a puerta cerrada en el campo del conjunto berlinés que se estrena en la Bundesliga.

Iván Villar fue el portero elegido por el técnico valenciano para el primer amistoso contra el Unión Berlín, ante la baja por lesión de Sergio Álvarez y después de que Rubén Blanco recibiese el alta médica horas antes de viajar a Alemania tras recuperarse de un esguince de rodilla. En defensa, el Celta se presentó en el vacío Stadion An der Alten Försterei con Carreira, David Costas, Néstor Araújo y Juncà. Solamente uno o dos de estos centrales será probablemente titular en el arranque del campeonato liguero. El doble pivote de ayer, formado por Fran Beltrán y Jozabed Sánchez, cuenta con pocas opciones de desbancar al formado por Okay Yokuslu y Stanislav Lobotka en las preferencias de Escribá. Si el club no refuerza esta posición, el andaluz es la posible alternativa para cubrir una posible ausencia del pivote turco, que continúa lesionado.

En ataque, el Celta se presentó ayer con Iker Losada, Pione Sisto, Sergio Bermejo y Lautaro: dos juveniles, uno del filial y un Sisto que cuenta con pocas opciones de entrar en los onces habituales del equipo de Escribá ante la llegada de Denis Suárez y la posible incorporación de Nolito.

Con Aspas, Mina, Lobotka, Denis Súarez, Brais Méndez y Olaza en el banquillo, el Unión Berlín tardó solamente un cuarto de hora en romper la imbatibilidad que el Celta mantenía en esta pretemporada, tras enfrentarse al Lugo (3-0) y al Lille (1-0). El tanto del alemán Sebastian Polter rompió la racha del conjunto de Escribá, que focaliza el trabajo de su plantilla durante estos días en mejorar el sistema defensivo para reducir el elevado número de goles encajados en contra en las últimas temporadas. La primera llegada alemana al área céltica se saldó con el primer tanto de un partido que el Celta planteó más como un entrenamiento que como un ensayo general. La cita importante será la de esta tarde, en el mismo escenario y ante el mismo rival. Entonces, el Celta presentará posiblemente un once más reconocible y en el que podría coincidir la pareja de centrales más cara de su historia. Ayer debutó con la celeste el ghanés Joseph Aidoo, poco antes de que Iker Losada estableciese la igualada en el marcador. El joven atacante de Catoira, que un día antes había cumplido 18 años, se convertía así en el primer jugador nacido en el siglo XXI que marca un gol con el Celta.

El empate animó a los de Escribá a buscar un segundo tanto que le permitiese cosechar su tercer triunfo de la pretemporada, pero una tormenta oscureció el cielo de Berlín y, ante la intensidad de la lluvia caída, el colegiado decidió dar por concluido el amistoso cuando todavía restaban veinte minutos para cumplirse el tiempo reglamentario. La suspensión dejó a los célticos sin su tercera victoria del verano y con la mala sensación de haber encajado el primer gol en lo que va de verano. Hoy, posiblemente con muchos titulares, el Celta intentará mejorar sus prestaciones en defensa, como reclama Escribá.