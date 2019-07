El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois sufre un esguince de grado II en el tobillo izquierdo, según ha informado este lunes el Real Madrid, y su presencia en el primer encuentro de LaLiga, prevista para el 17 de agosto en el estadio de Balaídos contra el Celta de Vigo, es dudosa.

Courtois, que no ha sido incluido entre los 24 jugadores que viajaron a Múnich (Alemania) para enfrentarse este martes al Tottenham inglés en la Audi Cup, no podrá estar en el once de Zidane ya que estará de baja de dos a tres semanas.

El conjunto blanco, que se sometió a un "exigente" entrenamiento a puerta cerrada antes de partir a Múnich, no podrá contar ni con el guardameta belga, ni con Marco Asensio, que se rompió el ligamento cruzado y el menisco en el partido contra el Arsenal, además de Brahim y Mendy que continúan con sus respectivos procesos de recuperación y tampoco con el serbio Luka Jovic, lesionado el pasado viernes en el partido contra el Atlético Madrid.



Bale y James tampoco viajan a Múnich

El galés Gareth Bale y el centrocampista colombiano James Rodríguez se quedaron fuera de la convocatoria de veinticuatro jugadores que viajan a Múnich para disputar la Audi Cup este martes y miércoles.

Bale, que no termina de resolver su futuro, no entrenó este lunes con el resto de la plantilla. Se quedó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto al serbio Luka Jovic, uno de los lesionados de la plantilla de Zinedine Zidane. El técnico francés dejó fuera de la citación al futbolista galés que a última hora rechazó ir al fútbol chino y que está pendiente de aclarar su situación en el club.

James Rodríguez tampoco viaja a Múnich. El centrocampista colombiano apunta a continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Volvió a ejercitarse con la plantilla blanca después de dos años de cesión al Bayern Múnich. El futbolista sudamericano, pretendido por varios equipos, especialmente el Nápoles italiano y el Atlético Madrid, puede ser una de las incorporaciones del plantel de Zidane, sobre todo después de la lesión de Marco Asensio.

Así, los veinticuatro convocados para Múnich son los porteros Keylor Navas, Lunin y Altube, los defensas Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Álvaro Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente y Miguel Gutiérrez, los centrocampistas Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Isco Alarcón y Seoane y los delanteros: Mariano Díaz, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Eden Hazard, Rodrygo y Kubo.

El Real Madrid jugará el martes y el miércoles la Audi Cup. Primero jugará contra el Tottenham y después, en función del resultado, al Bayern Múnich o Fenerbhace, que completan el cartel del torneo.