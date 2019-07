Hugo Mallo, de baja las próximas tres semanas

La enfermería del Celta se engrosa. El capitán celeste Hugo Mallo se suma a la lista de lesionados junto a Okay y Rubén. Según el parte del celta, sufre un edema en la parte posterior del muslo derecho con una "mínima lesión fibrilar", tal y como se pudo apreciar en la ecografía que le realizaron al jugador ayer por la tarde.



El lateral del Celta, que no jugó el primer amistoso de la pretemporada contra el Lugo por precaución, se enfrenta ahora a una recuperación de entre dos y tres semanas. De este modo, Mallo llegaría justo para el primer partido de Liga, que enfrenta al Celta con el Real Madrid en Balaídos.



Por su parte, Gabriel Fernández ya se entrena con normalidad con el grupo una vez superada una gastroenteritis. Okay y Rubén siguen con sus respectivos procesos de recuperación.





? Novo parte médico do primeiro equipo.



? Hugo Mallo é baixa por un edema no recto anterior.



? Gabriel Fernández adestra xa con normalidade, mentres que @Okayokuslu e Rubén continúan cos seus procesos de recuperación. — RC Celta (@RCCelta) 24 de xullo de 2019