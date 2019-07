Brais Méndez, la renovación pendiente

Brais Méndez es el único talento consolidado de la cantera que el Celta no tiene amarrado a medio plazo. El mosense concluye contrato dentro de dos años, en junio de 2021, y las negociaciones que el club mantiene con su agencia de representación para la ampliación de su contrato llevan meses atascadas mientras el jugador, de 22 años, comienza a llamar la atención de importantes equipos europeos.

El Newcastle inglés intentó sin éxito fichar a Brais en el pasado mercado de invierno y la revista alemana Kicker reseñaba la pasada semana que el Bayern de Múnich estaba incluso dispuesto a pagar la su cláusula de rescisión (25 millones) , aunque en la Cúpula de Príncipe no daban mucha credibilidad a esta publicación y el propio futbolista reconocía no saber nada del interés del poderoso club bávaro.

"Estoy centrado en lo que tengo que estar, que es entrenarme, ponerme en forma para empezar de la mejor forma LaLiga y no tengo nada que decir de eso", declaró el mosense a este diario la pasada semana en el Media Day organizado por el club en A Toxa. "Si este interés fuese cierto, obviamente me sentiría halagado porque el Bayern es uno de los mejores equipos del mundo, pero yo estoy centrado en lo mío y en entrenar duro y ponerme en forma para una temporada muy ilusionante para nosotros", agregó Brais, que se mostró esperanzado en que su renovación se solucionase pronto. "Siempre he dicho que el Celta es mi casa. Me siento muy cómodo aquí y espero que eso se haga cuanto antes", dijo.

El optimismo del futbolista es compartido por la agencia de representación del jugador, InteStarDeporte, que no se muestra preocupada por el estancamiento que han sufrido las negociaciones. Los representantes de Brais creen que el Celta es el mejor club en el que puede estar su patrocinado, pero precisan que la situación profesional del futbolista ha cambiado sustancialmente desde su última renovación y el nuevo contrato tiene necesariamente que reflejar esta circunstancia con la correspondiente mejora salarial.

Cabe recordar que Brais Méndez firmó su última ampliación contractual en agosto de 2017, cuando todavía formaba parte del filial celeste e iba a estar a caballo entre el Celta B y el primer equipo.

Juan Carlos Unzué cambió su estatus. El técnico navarro lo hizo debutar en Primera División en la sexta jornada contra el Getafe y fue incrementando paulatinamente su responsabilidad en el equipo, hasta convertirlo en titular en el tramo final de la temporada, que concluyó con 19 partidos y más de mil minutos de juego (936 en la Liga y 218 en la Copa ) a sus espaldas, anotando en San Mamés su primer gol en la máxima categoría.

En la siguiente campaña, pese al pobre rendimiento general del Celta, sus números se dispararon. Brais fue titular indiscutible con los tres entrenadores que pasaron ese año por el equipo y acabó el curso con 31 encuentros ligueros, aportando seis goles y siete asistencias que lo convirtieron en el tercer mejor atacante celeste, tras Iago Aspas y Maxi Gómez. Tan interesantes números consolidaron su posición en la selección sub 21 y le abrieron en noviembre pasado la puerta de la internacionalidad absoluta con Luis Enrique, que con 21 años y 10 meses lo hizo debutar en Las Palmas frente a Bosnia Herzegovina. El mosense anotó el gol de la victoria de España.

Mientras las negociaciones para la renovación de Brais Méndez permanecen estancadas, Fran Escribá prevé dar el próximo curso protagonismo al mosense. "Me encanta tener a Brais y sé que él quiere estar aquí. Cuento al ciento por ciento con él", ha declarado el técnico.