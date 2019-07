Mina prolonga el estado de euforia

La Operación Retorno mantiene al celtismo en un estado de euforia permanente. Después de que más de tres mil quinientos aficionados expresasen hace un par de semanas su entusiasmo por el retorno de Denis Suárez, la presentación oficial de Santi Mina cuatro años después de su fuga del club congregó ayer tarde en Balaídos a más de dos mil entregados incondicionales. "Gracias a todos por estar aquí, en mi bienvenida. Volver a casa es un orgullo y tener este recibimiento después de cuatro años es algo muy importante para mí", dijo el artillero canterano nada más saltar, vestido de corto al césped del estadio.

Antes, en rueda de prensa, el jugador había desgranado los motivos de su regreso. Relató que vivió con tranquilidad los vaivenes de su agitado fichaje y habló de sus expectativas con el equipo celeste en un proyecto nuevo y de neto sabor canterano en el que ha depositado muy altas expectativas. "Es un placer volver estar en casa. Quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho mi fichaje posible. Es un orgullo volver a defender esta camiseta. Lo haré con la misma ilusión que tuve como cuando era un niño", subrayó el artillero, que regresa al club en que se formó convertido en el futbolista "muy distinto" del que se fue. "Estos cuatro años me han servido para madurar en todos los aspectos. Me fui siendo un niño y vuelvo siendo un futbolista hecho",destacó Mina, que precisó: "Lo más importante es la madurez que he adquirido fuera de casa y esta experiencia que he podido adquirir a nivel europeo y a nivel de un club con el Valencia. Intentaré desarrollar aquí todo lo que he aprendido para dar lo mejor para el club".

El artillero olívico aseguró que vivió con tranquilidad los vaivenes de su fichaje. "Son cosas que pasan en el fútbol. Lo que estaba en mi mano era dar la palabra al Celta de que yo quería venir y sé con creces de que el Celta también cumplió con su palabra de que iba a hacer lo que estaba en su mano para que yo viniese y así fue. Estoy muy agradecido a todos los que lo hicieron posible", comentó.

Santi Mina confesó que tanto Iago Aspas como su íntimo amigo Rubén Blanco y otros destacados canteranos tuvieron un papel determinante para que se concretase su fichaje por el Celta. "Que un ídolo como Iago mostrase interés a que volviese a jugar con él ha sido muy importante. También Hugo, Costas, Rubén, que es mi mejor amigo, me decían que para ellos sería muy gratificante que volviese y yo sabía desde el primer día que quería volver", relató. "Vengo a este club a darlo todo, a hacer grandes cosas. Creo que tenemos un equipo para hacer cosas importantes pero hay que demostrarlo en el campo casa semana", agregó.

El delantero celeste se refirió a su posición en el campo, que ha variado con el paso de los años. "En mi etapa en Vigo jugaba en banda derecha y en banda izquierda, pero mis dos últimos años lo he jugado como delantero centro. Jugaré donde el míster me ponga. Vengo a jugar los máximos minutos posibles y a disfrutar del fútbol con mi gente. Sí que es cierto que mis mejores números, donde he marcado más goles, han sido como delantero centro, pero me considero un jugador adaptable a cualquier posición y, sobre todo, competitivo", explicó.

A la hora de fijar el objetivo deportivo, Santi Mina no se anduvo con remilgos. "Me animo a decir y a pensar que tenemos un equipo para pelear por puestos europeos. No hay cosa más gratificante para un futbolista que entrar en Europa o conseguir cosas importantes", dijo el artillero, que tampoco rehuyó la división de opiniones que generaron sus recientes visitas a Balaídos con la camiseta del Valencia."Estoy capacitado para convertir esa división de opiniones en aplausos. La gente va a ser muy importante esta temporada y quiero que lo sepan. Necesitamos a la gente y es un aspecto que debemos reforzar porque va a ser muy importante para los jugadores", afirmó Mina, que destacó la importancia de "hacernos fuertes en Balaídos".