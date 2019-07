DIRECTO: Santi Mina, ya en Balaídos: "Vengo a disfrutar del fútbol con mi gente"

Santi Mina no disimula su entusiasmo ante el regreso al Celta. El delantero vigués ha asegurado durante su presentación en Balaídos que cumple un deseo personal al regresar al equipo en el que se formó y no ha dudado en señalar Europa como el objetivo para la presente temporada. Mina comenzó dando las gracias "a todos los que han hecho posible el fichaje". "Para mí es un orgullo volver a defender esta camiseta. Lo haré con toda la ilusión que tengo, como he hecho desde que era un niño".

El delantero insistió en que los cuatro años que han pasado desde su salida "me han servido para madurar en todos los aspectos. Me fui hecho un niño y vuelvo como un futbolista hecho, con valores que ya habían empezado a inculcarme en el Celta. He adquirido madurez fuera de casa y una experiencia a nivel internacional en el Valencia. Trataré de aprovecharlo para ayudar al Celta".

Para Mina el hecho de que futbolistas de la primera plantilla se involucrasen en su regreso le lleva de orgullo: "Tuvo una importancia grande. Que un ídolo como Iago Aspas mostrase ese interés porque volviese a Vigo a jugar con él era muy importante. Hugo, Rubén, Costas€. me decían que era fundamental. Yo tenía claro que deseaba volver".

No tiene preferencias por una posición determinada y se abre a lo que desee Fran Escribá: "Yo en la etapa que jugué en Vigo lo hice en la banda derecha, en la izquierda, de delantero centro€jugaré donde el entrenador me ponga. Vengo a disfrutar del fútbol con mi gente. Considero que me puedo adaptar a todas las posiciones y que soy un jugador competitivo".

Ambicioso a la hora de ponerle un objetivo a la temporada, Santi Mina afirma sin tapujos que "tenemos que pelear por puestos europeos. El año pasado también se dijeron cosas que no pudieron ser. Lo importante es decirlo, pero también salir cada fin de semana con todo el deseo del mundo en busca del objetivo. Eso es lo que te da puntos".

Por último, no se muestra inquieto por el recibimiento que le pueda hacer el público de Balaídos tras el desencuentro con una parte de la afición: "Conmigo había división de opiniones. Para mí también era un aliciente, un reto en lo personal venir al Celta. Quiero convertir esa división de opiniones en aplausos. Para nosotros la gente va a ser muy importante. El año pasado se demostró el peso que tuvieron. Les necesitamos desde la jornada uno".

Santi Mina ya está de vuelta en casa. Balaídos le da la bienvenida esta tarde al delantero vigués, que abandonó la disciplina celeste en 2015 para poner rumbo a Valencia, donde completó cuatro años irregulares en el conjunto che. El ariete de 23 años, que ha firmado hasta 2024, lucirá el número 22 en su nueva zamarra.

El feudo olívico servirá de termómetro para conocer la reacción de la afición al regreso de un futbolista cuya forma de abandonar el Celta, como él mismo ha reconocido, "no fue la más ética". Incluso llegó a recibir pitos en los partidos que disputó en Vigo con el Valencia. Sin embargo, su objetivo en esta nueva etapa es hacer olvidar ese pasaje: "Tendré que cambiar esos pitos por aplausos desde el campo", señaló el jugador.

