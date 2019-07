Sáenz: "Siempre quise estar aquí"

Más que una presentación, la de Jorge Sáenz fue una aclaración. La comenzó Felipe Miñambres y la remató el internacional sub 21 que llega al Celta en calidad de cedido por las dos próximas temporadas y que completa la línea defensiva de Fran Escribá. El director deportivo del cuadro vigués quiso puntualizar que la tardanza en el anuncio de su llegada no tenía nada que ver con una supuesta reticencia de Sáenz a llegar a Vigo, algo con lo que se especuló durante los últimos días debido al retraso en el anuncio de su incorporación al Celta. "El no ha tenido nada que ver", aseguró Miñambres, quien atribuyó a cuestiones propias de las negociaciones esa clase de retrasos que pueden llevar a los calificó de "desinformaciones". En el mismo sentido se manifestó el defensa tinerfeño: "Es un orgullo estar aquí. Todo se ha retrasado un poco más de lo esperado, no sé ni el motivo ni quiero saberlo, no es algo que me incumba. Me salpicó de mala manera y no lo entendí, pero uno lo tiene que tomar con filosofía y saber que en el fútbol, sin hacer nada, puede haber situaciones así. Asimilarlo con naturalidad y de la mejor manera posible. No me quita ni un ápice de ilusión y entusiasmo por entrenar con la camiseta del Celta", declaró.

El defensa, que firma un contrato por dos temporadas en calidad de cedido, dijo sentirse muy ilusionado ante la posibilidad de jugar en el Celta: "Me parece un proyecto muy ilusionante, con mucho presente y, sobre todo, mucho futuro. Jugadores jóvenes que tenemos mucha ambición, que tenemos ganas de comernos el mundo. Eso nos viene bien".

Sáenz sabe que llega a una plaza que ha hecho de su fragilidad defensiva casi una seña de identidad. Lógicamente el Celta le contrata con la idea de que ayude a revertir esa laguna histórica. El exjugador del Tenerife avisa de que puede ayudar en esa tarea "pese a mi juventud soy un jugador que ya tiene una experiencia en el fútbol profesional. Y claro que llego con la intención de que el equipo encaje menos goles. Sería muy importante para poder luchar por algo bueno la próxima temporada"

A Sáenz no le preocupa el exigente inicio de curso tendrá el Celta, en el que se medirá a cuatro de los cinco primeros clasificados del pasado campeonato: "Tenemos que empezar mejor que nunca si queremos pelear por algo bueno. En mi opinión, es inmejorable, espectacular, el inicio de temporada que tenemos".

Felipe Miñambres, que destacó el juego aéreo "tanto ofensivo como defensivo" de Sáenz y su capacidad para sacar el balón, aclaró uno de los puntos de la negociación con el Valencia y es que el club ché tendrá la posibilidad de liberarlo de la cesión (lo que siempre se ha conocido como opción de compra) al finalizar la primera temporada en el Celta. Un año después, tras cumplir los dos años cedido, serán los vigueses los que podrán hacerse con sus servicios a cambio de siete millones de euros.