Okay trabaja aparte en Portonovo

Primer día de concentración en A Toxa, con doble sesión de trabajo en el campo del Portonovo. OkayYokuslu se ha incorporado a la pretemporada pero con una lesión en el ligamento de la rodilla que le obliga a realizar un trabajo individualizado. Emre Mor trabajó junto al resto de compañeros.

Después de la primera semana de entrenamientos en A Madroa, Fran Escribá ha empezado a recuperar a aquellos jugadores cuyas vacaciones se habían retrasado por los compromisos internacionales. Iago Aspas, Stanislav Lobotka, Mazan y Emre Mor han podido incorporarse a las rutinas al mismo ritmo que los demás.

No es el caso de Okay. El pivote se lesionó la rodilla en el partido amistoso que Turquía y Grecia disputaron el pasado día 30. Okay, que durante las vacaciones contrajo matrimonio con la jugadora del Xuvenil Teis Melisa Kerman, tiene afectado el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. El parte médico establece que el cuerpo médico está pendiente de una resonancia magnética para valorar el estado actual. No debiera comprometer la participación de Okay en el debut liguero contra el Real Madrid del 16 de agosto. Pero lo cierto es que el jugador ya tuvo problemas la pasada pretemporada, cuando un jugador del Sporting de Braga le produjo un fuerte esguince de tobillo, y eso lastró su arranque de temporada. Okay se antoja más importante que nunca en este ejercicio, a la hora de dar equilibrio a un equipo que tendrá calidad de sobra en las líneas ofensivas.

Líneas ofensivas de las que en principio no debería formar parte Mor, al que la dirección deportiva busca acomodo. WBD, la agencia de representación que acusa a Emre Mor de haber incumplido sus compromisos, asegura que no impedirá que el jugador firme por el Galatasaray. El Celta, en todo caso, sigue buscando un club al que cederlo y en condiciones económicas ventajosas. Mor, de momento, se ha presentado con puntualidad a los entrenamientos.

La plantilla volverá a trabajar hoy a las 9.00 y 18.30 horas, en ambos casos a puerta cerrada. Hoy se ponen a la venta las entradas para el partido contra el Lugo el próximo sábado (15 euros en Tribuna y 10 para el resto de gradas). Se pueden adquirir en la cantina del campo de Baltar de 09.00 a 21.00. Además, las entradas para el partido del sábado 27 contra el Lille en Vilagarcía también están a la venta a un precio de 20 euros. Se pueden adquirir en la oficina del Arosa, Ofimática Arosa, Casa Samuel-Vilanoviña e Insuiña-A Baldosa.