Miñambres: "Sáenz ha sido el primero dispuesto a venir al Celta"

El Celta ha presentado en Balaídos a Jorge Sáenz. El central, de 22 años de edad, llega a Vigo procedente del Valencia como parte de la operación de intercambio entre Santi Mina y Maxi Gómez (el club celeste recibe además 14,5 millones de euros fijos, a los que añadir 1,5 más si se cumplen determinadas variables). El zaguero se incorpora a la disciplina celeste cedido por dos temporadas con opción de compra. El Valencia se reserva una opción de recompra en tal caso. La consejera María José Taboas ha presidido la presentación.

"Estamos muy contentos de que esté Jorge con nosotros", reconoce Miñambres. "Es un jugador que seguíamos hace tiempo. No se dieron las circunstancias que ahora sí se han dado. Tenemos depositadas en él muchas esperanzas en estos dos años de cesión".

Miñambres quiere aclarar el retraso en la llegada de Sáenz y el malestar que ha causado en algunos aficionados ante las informaciones que apuntaban a que había reticencias en Jorge Sánez a venir. "Él no ha tenido nada que ver en que se dilatasen las negociaciones en cualquiera de los otros dos fichajes. Al revés, siempre ha sido el primero que ha estado dispuesto. Más que información ha sido desinformación. Siempre se va al menor en vez de al mayor, se intenta echar la culpa a la parte más débil. Tanto con los agentes como con el chico las cosas siempre estuvieron claras", aclara el director deportivo, que describe a Saénz como "un central que domina el juego aéreo en las dos áreas y tiene buena salida de balón".

El jugador también se manifiesta al respecto: "Es un orgullo poder estar aquí hoy. Todo se ha retrasado un poco más de lo espero. No sé ni el motivo ni quiero saberlo, no es algo que me incumba. Me salpicó de mala manera y no lo entendía. Hay que asimilarlo con naturalidad, de la mejor manera posible. No me quita ni un ápice de ilusión de entrenar con la camiseta del Celta".

"Soy un jugador joven, pero puedo decir con orgullo que tengo experiencia en el fútbol profesional. Haré todo lo que pueda. Si me toca competir, competiré al máximo nivel", asegura el jugador. "Con esta plantilla podemos luchar por algo bueno".

Abunda en la calidad de sus nuevos compañeros: "Me parece un proyecto muy ilusionante, con mucho presente y sobre todo mucho futuro. Somos jugadores jóvenes con ambición y ganas de comernos el mundo. También hay jugadores con experiencia, que marcan la diferencia. Podemos hacer un buen grupo".

"Tengo dos años mínimo. No se sabe qué pasará en el futuro. Si el Celta se plantea pagar esa cláusula significará que han sido dos años buenos para mí y para el Celta. Pero hablamos de dentro de mucho tiempo. Toca centrarse", advierte.