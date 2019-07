Manolito Apeh regresa al filial del Celta

El Celta ha revelado que Manolito Apeh se incorpora al trabajo de pretemporada del filial. Una noticia sorprendente porque el propio delantero había anunciado su marcha a comienzos de mes. Apeh ha solicitado ahora regresar al club, con el que firma por una temporada más cuatro opcionales.





?? O #CeltaB recupera a @manolitoapeh9!



?? O dianteiro asina por unha tempada máis outras catro opcionais.



?? FANTÁSTICA nova para o filial celeste! Benvido a túa casa, Manolito!#BenvidoManolito — RC Celta (@RCCelta) 15 de julio de 2019

"Espléndida nova para o filial do RC Celta, que recupera a un dos seus xogadores máis emblemáticos e resolutivos. Manolito Apeh regresa ao filial para iniciar este martes a pretemporada ás ordes do técnico Jacobo Montes. O dianteiro celeste solicitou regresar a un equipo no que sente feliz e arroupado por unha afección que lle mostrou sempre un gran agarimo", escribe el club vigués en su cuenta oficial. "O Celta B recibe con gran satisfacción ao ariete, que mostrou en todo momento un enorme grao de compromiso e ofrecido un gran rendemento, ademais dun comportamento exemplar. Manolito asinou co club vigués por esta campaña con outro catro opcionais".El Celta está encantado con el regreso del delantero, que pasó un momento complicado en su primera temporada por culpa de una enfermedad, pero que fue clave a la hora de lograr la permanencia.