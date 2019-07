Santi Mina, ahora sí, ya es celeste

Santi Mina regresa al Celta. El club celeste ha puesto la segunda piedra de la 'Operación Retorno' que está llevando a cabo este mercado veraniego. La entidad céltica hace oficial la llegada del delantero céltico, que se suma a la del también canterano Denis Suárez, y cierra un culebrón que ha durado dos semanas. Celta y Valencia por fin han cerrado los flecos pendientes en una operación en la que Maxi Gómez desembarcará en Valencia a cambio de 14,5 millones, Santi Mina y la cesión del defensa Jorge Sáenz. La presentación del futbolista en Balaídos será el próximo viernes 19 de julio a las 19.23 horas.





¡Es un niño! ??????



? Cargando ANNOUNCE — RC Celta (@RCCelta) 14 de julio de 2019

Santi Mina, que se marchó en 2015 al Valencia a cambio de 10 millones, regresa a casa después de un paso irregular por el conjunto ché y que ha culminado con la consecución de la Copa del Rey. El vigués, que antes de marcharse del Celta vestía el dorsal 7 a la espalda, lucirá el número 22 en su nueva camiseta. Vuelve a casa a sentirse protagonista y el Celta recupera a su hijo pródigo.Ante la expectación que la 'Operación Retorno' está generando en la afición del Celta, fenómeno palpabla en las redes sociales, el club ha vuelto a bromear con sus aficionados durante el anuncio oficial del fichaje de Mina. Tal y como hicieron el día que oficializaron a Denis Suárez, desde el perfil céltico en Twitter quisieron jugar con el misterio antes de soltar el anuncio.

Carta de despedida de Mina a la afición del Valencia

Se trata de la cuarta incorporación del Celta este verano después de las confirmaciones de Gabriel 'Toro' Fernández, Denis Suárez y Joseph Aidoo.Santi Mina ha querido despedirse de la hinchada de Mestalla después de cuatro campañas en Valencia: "Gracias por todos los buenos momentos vividos, que me han hecho crecer como persona y futbolista. Cada domingo que saltaba al césped de Mestalla me he dejado todo lo que tenia dentro, por eso, hoy me despido con la cabeza bien alta".