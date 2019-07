Aidoo: "Elegí el Celta por ambición"

A la espera de la puesta de largo de Santi Mina, en suspenso mientras no se remate la operación y el Celta haga oficial la llegada del delantero vigués y la cesión del zaguero tinerfeño Jorge Sáenz a cambio de Maxi Gómez, el club vigués abrió ayer boca con la presentación del defensa central ghanés Joseph Aidoo, su fichaje estrella para reforzar la defensa.

Aidoo, de 23 años, procede del Genk, campeón de la última liga belga, y se ha comprometido con el conjunto celeste por las cinco próximas temporadas, hasta junio de 2024.

"He venido para ayudar al Celta a conseguir sus metas", aseguró el internacional ghanés, que compareció en la sala de prensa de Balaídos junto al director deportivo celeste, Felipe Miñambres, y el vicepresidente Pedro Posada, antes de saltar vestido de corto al césped del estadio para saludar al centenar y medio de aficionados que se congregaron para asistir al evento.

"He elegido el Celta porque es un club ambicioso y yo soy una persona muy ambiciosa. Por eso he venido", explicó el internacional ghanés, que espera ofrecer pronto su mejor versión con el equipo celeste. "Me adapto rápidamente", aseguró.

El nuevo zaguero celeste se mostró especialmente contento por la posibilidad que el Celta le brinda de jugar en LaLiga, que Aidoo considera la mejor competición futbolística del mundo. "Para la gente que nos gusta del fútbol LaLiga es la mejor competición del mundo. Cualquier jugador que quiere estar al máximo nivel agradece estar jugando aquí", apuntó.

Joseph Aidoo explicó que ya ha podido hablar brevemente con su nuevo entrenador, Fran Escribá. Del Celta el internacional ghanés comentó que conocía sobre todo a Denis Suárez y a Iago Aspas y que había seguido al equipo celeste cuando disputó competición europea hace dos años. "Hace dos años jugó al semifinal de la Europa League contra el Manchester United y eliminó al equipo en el que yo he jugado en Bélgica", declaró.

Felipe Miñambres desgranó brevemente las característica del nuevo fichaje celeste. "Estamos muy contentos con la incorporación e Joseph, esperando que nos ayude con su fuerza, velocidad y energía", relató el director deportivo del Celta, que precisó: "Es un central fuerte y agresivo. Esperamos que tenga el mismo crecimiento que ha tenido en el Genk y nos ayude en las cinco temporadas que tiene firmadas con nosotros".

Pedro Posada, mientras, celebró la llegada de "un jugador experto, pese a su juventud" y le dio la bienvenida al club. "Queremos que se sienta como en casa", dijo.

Joseph Aidoo iniciará mañana sus vacaciones y se incorporará a los entrenamientos con el Celta el próximo día 26 de julio.