Pendientes de la cesión de Jorge Sáenz

La operación de intercambio con el Valencia de Maxi Gómez por Santi Mina todavía colea. Cuando todo parecía bien atado con un acuerdo que incluía al pago al Celta de 14,5 millones (más 1,5 en variables) y la cesión por dos temporadas al conjunto celeste del defensa central Jorge Sáenz, ambos clubes se encontraron ayer con las reticencias del zaguero tinerfeño a aceptar el trato. Sáenz no parece del todo convencido con la fórmula de su cesión, que incluye una opción preferencial de compra por siete millones al final del segundo año y da al Valencia, si el Celta la ejerce, la posibilidad de repescarlo pagando una cantidad mayor.

El problema parece estar sin embargo en una cláusula liberatoria que el equipo vigués puede ejercer al final del primer año de cesión, es decir, que si el Celta no está convencido con el rendimiento del jugador, tiene la posibilidad de renunciar al segundo año de préstamo. Este punto no convence al futbolista, que prefiere que esta cláusula sea bidireccional y tener también la opción de desvincularse del club celeste si no está contento con su primera temporada en Balaídos.

Las reticencias de Jorge Sáenz mantienen en suspenso el anuncio del trato, que sin embargo no corre peligro, pues el Valencia está dispuesto a revisar al alza el precio que pagará por Maxi, si el central tinerfeño no entra finalmente en el acuerdo. Así, al mismo tiempo que Santi Mina viajaba ayer a Vigo para firmar el con el Celta por las próximas cinco campañas y Maxi Gómez tomaba un vuelo desde Montevideo con destino a Valencia, Jorge Sáenz se entrenaba por la tarde en Paterna a las órdenes de Marcelino García Toral. En las próximas horas el jugador tendrá que tomar una decisión sobre su futuro.

El Valencia, mientras, ofreció ayer un dato hasta ahora desconocido sobre la operación. Del mismo modo que el Celta conserva el 20 por ciento de los derechos económicos sobre una futura venta de Maxi Gómez, el Valencia se guarda el mismo porcentaje sobre un futuro traspaso de Santi Mina.

Por otra parte, el Celta hizo ayer oficial el traspaso del centrocampista danés Mathias Jensen al Brentford inglés, adelantado el pasado martes por este diario. La operación se ha cerrado por un montante de 5 millones de euros, la misma cantidad que el club celeste pagó el pasado verano al FC Nordsjaelland danés por el jugador, que deja el equipo celeste con solo seis partidos de Liga (ninguno completo) a sus espaldas. El equipo vigués informó que conserva un porcentaje de una futura venta del jugador, que no se ha dado a conocer. El club vigués anunciará en breve la marcha del también danés Andrew Hjulsager al Oostende belga por un millón de euros.