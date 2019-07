El dilema de Escribá

El Celta ha fichado a Denis Suárez para que se convierta en una pieza esencial del equipo. Fran Escribá debe decidir dónde lo ubica. El técnico valenciano tiene el 4-4-2 como dibujo de referencia en su libreto. Denis Suárez, en sus últimas tres campañas con el Barcelona, ha jugado tanto de interior como de extremo en un 4-3-3. El jugador comenta: "Mi mejor sitio es la mediapunta o el interior izquierdo, (también) banda izquierda".

Escribá saluda a Denis Suárez con una caricia en la mejilla. Lo palpa como si no se creyese que está delante de él, sobre el césped de A Madroa. Una sensación de ensueño que acompaña a todo el celtismo. Denis es real. Ha de ser una pieza clave en el Celta. A Escribá le toca decidir dónde y cómo.

Denis pertenece a esa estirpe de jugadores talentosos que solo alcanzan su mejor versión si el juego pivota a su alrededor. No sirven como secundarios, en tareas de mantenimiento. Necesitan sentirse protagonistas. En la ecuación de virtudes y defectos, de ataque y defensa, no siempre resulta sencillo encontrarles acomodo. Sucedió con Mostovoi; precisamente el futbolista al que Denis primero idolatró. Irureta resolvió el puzle construyendo el 4-2-3-1 que después adoptarían sus sucesores.

Pero ese es un sistema que ha pasado de moda. Denis no ha podido disfrutarlo en toda su carrera. En el Barcelona, tanto en el filial con Eusebio como con Luis Enrique y Valverde, aunque con diferencias estilísticas, el esqueleto se mantenía fiel al 4-3-3. Con Eusebio comenzó como interior y acabó como extremo; con Luis Enrique y Valverde bailó entre las dos posiciones. En el Sevilla, Emery lo prefirió en zonas centrales, como organizador o mediapunta. Marcelino, el que más rendimiento le ha extraído, lo ubicó de manera más estable en el extremo.

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, también destaca de Denis esa polivalencia de doble sentido para el jugador: lo ha enriquecido a la vez que condenado a la inestabilidad. El jugador sí ha ido variando sus preferencias a lo largo de estas temporadas. "Puedo jugar tanto en los dos interiores como en los dos extremos, pero mi posición natural es tanto en el interior derecho como en el interior izquierdo", comentaba el salcedense en 2016, en su presentación como jugador del primer equipo del Barça, tras ser repescado del Villarreal. Denis, en su primera entrevista como céltico, ofrecida por el Celta en su canal oficial de Youtube, comenta ahora al respecto: "Siempre he dicho que mi mejor sitio es la mediapunta o el interior izquierdo, banda izquierda. Me gusta moverme por ese sector. No sé cómo jugaremos este año. Ya hablaremos con el mister. Pero creo que esa es mi mejor posición".