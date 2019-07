Denis Suárez: "Es la mejor decisión que he podido tomar"

El Real Club Celta ha ofrecido una entrevista con Denis Suárez, la primera que concede como jugador céltico, a través de su canal de Youtube.



El jugador del Salceda agradece ese recibimiento de 3.500 personas que tuvo en Balaídos. "Muy feliz de volver a casa, de volver al Celta. La gente me ha demostrado que también está muy feliz por que yo vuelva. Es una gran oportunidad para mí para seguir creciendo como jugador. Buscaba un sitio donde sentirme valorado y querido. Ningún sitio mejor que en casa. Mi objetivo a partir de ahora es ayudar a que el Celta crezca y devolverlo al lugar donde se merece, que creo que es estar Europa. Ese debe ser el objetivo del año que viene para el club", comenta.





"Me esperaba un poco de cariño obviamente porque sé las ganas que tenía la gente que volviese. También tenía yo ganas", añade y asegura que el Celta era su prioridad desde hace tiempo:La gente se pensaba que iba a ir a otro sitio. Lo teníamos bastante callado. Todo se fue moviendo acorde a lo que yo quería, lo que el Celta quería. Es la mejor decisión que he podido tomar".Revela el papel queha tenido en su fichaje:. Conozco muchos jugadores. Está Hugo también, que ha sido compañero mío. Con David he coincidido en Barcelona. Debutó en un partido con nosotros. Rubén es amigo mío. Ojalá puedan venir más amigos míos que están sonando. Que la base del plantel sea de casa lo hace todo más fácil, que la afición sienta que los jugadores sean de casa, el sentimiento de pertenencia es muy importante para el club"."Siempre he dicho que mi mejor sitio es la media punta o el interior izquierdo, banda izquierda. Me gusta moverme por ese sector. No sé cómo jugaremos este año. Ya hablaremos con el mister. Pero creo que esa es mi mejor posición", analiza Denis Suárez, que habla de su vinculación emocional con el equipo: "Siento el club, desde que me fui, desde pequeño que venía a ver los partidos. Siento que es mi casa. Muchas ganas. A partir de ahí, hacer una grandísima temporada. Lo voy a repetir durante todo el año, el objetivo del club debe ser volver a estar en Europa"."Que vengan, que este va a ser un año ilusionante, con gente de casa, con gente nueva", le dice a la afición. "Se están generando unas expectativas muy buenas alrededor del equipo. La gente tiene que venir. Seguro que se lo pasan bien".