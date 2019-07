"Renuncié a la Champions por volver"

El Celta presentó ayer a Denis Suárez en un multitudinario acto en Balaídos. Más de tres mil incondicionales aclamaron al futbolista salcedense, que ha regresado al club en el que se formó renunciando a jugar el próximo curso en la Liga de Campeones "para devolver al Celta a Europa, que es donde se merece estar".

"Para mí es un sueño volver a casa. Siempre lo he dicho. Cuando salí de aquí me quedó la espinita de no haber jugado en el primer equipo y ese sueño se va a hacer realidad", dijo Denis, que agradeció al presidente y a la directiva el "esfuerzo" realizado para repatriarlo.

En la rueda de prensa que precedió a su aclamada salida al campo, el exfutbolista del FC Barcelona relató que él siempre tuvo "la intención de volver" y valoró "la apuesta" del Celta en un momento clave de su carrera en el que necesita sentirse protagonista. "Necesito sentirme importante como jugador, después de una temporada de tres lesiones en la que no he jugado prácticamente", subrayó.

Denis confesó sin embargo que por volver a Vigo ha rechazado ofertas deportivamente más atractivas. "Tenía otras opciones de Champions en España y también fuera de España. He renunciado a todo ello por volver a casa y agradezco el esfuerzo que ha hecho el Celta porque yo esté aquí", desveló. Y apostilló: "Tengo ganas de sentirme importante. ¿Qué mejor que hacerlo en casa? Ayudar a que el club crezca".

El futbolista de Salceda de Caselas afirmó que regresa al Celta con una idea fija en la mente. "He venido aquí con un objetivo claro, que es devolver al Celta adonde se merece, que es estar peleando por los puestos de Europa", aseguró. Denis precisó que tan ambicioso objetivo pasar por que el Celta haga de Balaídos un fortín. "Tenemos que hacernos fuertes en casa y sacar el mayor número de puntos posibles aquí", observó el salcedense, que se refirió también al inicio de calendario que espera a los de Fran Escribá. "Es cierto que las primeras jornadas bastante duras, pero debemos sacar el máximo de puntos posibles aquí. Sea el Madrid o sea quien sea", indicó en referencia a las visitas del conjunto blanco y del Valencia al estadio vigués en las dos primeras jornada del campeonato liguero.

El nuevo jugador celeste expresó también su deseo de que muy pronto haga oficial la contratación de Santi Mina. "Ojalá pueda volver. Es un jugador espectacular. Lo ha demostrado las últimas temporadas en el Valencia, siempre dando una cifra de más de diez goles las dos últimas temporadas. Es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Es de casa y siente el club.", dijo Denis, que se mostró encantado de pertenecer el próximo curso a una plantel de cuño canterano. "Cuanto más gente de casa que sienta el club tengamos, mejor. Encantadísimos que Santi pueda volver", añadió.

El atacante céltico reconoció que se ve reflejado en el espejo de Iago Aspas y explicó que, como él, quiere que el Celta le sirva de trampolín para disputar el próximo curso la Eurocopa con la selección española. "Obviamente el espejo de Aspas está ahí. Son situaciones diferentes porque él volvió con más años. No era tan joven como yo. Es un año de Eurocopa, quiero volver a estar en la selección. El Celta me da la posibilidad de jugar muchos partidos y competir en la mejor Liga", expuso Denis, que ya ha hablado con Fran Escribá. "Hablé con él el otro día, después de mi fichaje, pero simplemente me dio la enhorabuena. No sé cómo va a jugar el equipo o qué esquema va a tener", agregó el salcedense, que explicó que él prefiere jugar como media punta o en banda izquierda.

El director deportivo, Felipe Miñambres, y el vicepresidente Pedro Posada fueron los encargados de dar la bienvenida al jugador. "No necesita presentación. Ha demostrado su categoría y su fútbol en diferentes clubes en España y fuera y la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos en que esté con nosotros. No ha sido fácil, pero al final todas las partes han puesto para que se pueda concretar el fichaje", manifestó Miñambres, que remachó: Seguro que nos va a ayudar. Es un jugador inteligente, versátil, que entiende el juego y sabe jugar en varias posiciones. Nos va a ayudar. Necesitábamos a un jugador como Denis y él necesitaba un equipo como el Celta. Estamos deseando disfrutar de su juego con el resto de compañeros"

Pedro Posada, mientras, expresó su satisfacción porque se haya cumplido una vieja aspiración del club. "Es una satisfacción y un orgullo tener a uno de esos jugadores que tanto hemos anhelado. Es un jugador de casa, del que siempre hemos estado hablando, pero hasta ahora no había sido posible que él esté con nosotros. No ha sido fácil. Nos sentimos orgullosos de tenerte aquí, en el Celta, que ha sido, es y siempre será tu casa", declaró el directivo.