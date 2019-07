Diego Alende se despide del Celta: "Hoy me quito la camiseta, pero no el escudo"

Diego Alende, excapitán del Celta B, sabe desde principios de junio que no seguirá en el equipo la próxima temporada. El club le comunicó hace un mes que no tendrá ficha con el primer equipo y decidió, entonces, rescindir su contrato. Sin equipo que lo fiche a la vista -el futbolista cuenta con varias propuestas, una de ellas de Segunda Divisón- el ya exjugador celeste ha publicado en su cuenta de Instagram una emocionante carta de despedida para agredecer el apoyo a la afición y al club en el que creció como jugador.



Este es el mensaje completo:



"Hola familia. Después de dejar pasar unos días desde que el club hizo oficial mi salida, quería dejaros un pequeño agradecimiento.



Lo primero agradecer a la gente de A Madroa y cada uno de los compañeros con los que tuve la suerte de compartir momemntos únicos... a la afición por estos años de apoyo pero sobre todo por sostenernos en pie en este último año tan difícil para todos.



Deciros que os representaré con el máximo orgullo allí donde esté.



Cuando llegué a este club fue con la ilusión de ir cumpliendo sueños... y muchos se fueron cumpliendo con el paso de los años... gracia al club por la oportunidad de hacerlo con este escudo.



Queda el paso más difícil y lo más cómodo sería quedarme sentado esperando, pero afouteza me enseñó a luchar a ir por las cosas, a dar un paso al frente, a arriesgar y a lanzarse a por los seuños...



Hoy me quito la camiseta, pero no el escudo. Os seguiré apoyando allá donde esté.



Gracias por tanto a todos."





Las reacciones al mensaje no se han hecho esperar y son muchos los compañeros y fieles seguidores los que le han deseado las mejores de las suertes en su futuro como futbolista. Entre los muchos que le han escrito está Pape Cheickh: "Lo mejor está por llegar mi niño", le escribe el ex también del Celta El capitán del Celta, Hugo Mallo, ha sido también uno de los primeros en decirle adiós a Alende con buenos deseos: "Claro que sí, toda la suerte del mundo, te deseo lo mejor, sigue como tú eres y verás que conseguirás todo lo que te propongas, un fuerte abrazo torete". Incluso el club ha respondido al mensaje: "Grazas a ti, canteirán! Moita sorte na túa próxima etapa!"