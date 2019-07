Emmanuel Apeh anuncia su marcha del Celta en una emotiva carta

Emmanuel Apeh deja de pertenecer al Celta. El delantero nigeriano así lo confirmó ayer con una emotiva carta de despedida en las redes sociales, en la muestra su pena por su marcha y agradece al club y a la afición celeste el trato que le han dispensado en el año que ha pasado en Vigo.

"Hoy es un día triste porque entre el club y yo hemos decidido no seguir la próxima temporada", anuncia el artillero. "La decisión ha sido muy difícil porque el trato que recibo en el club desde el primer día ha sido increíble. No me hubiera imaginado las grandes personas que me encontrado en esta, mi casa", explica Apeh. "Nada más llegar me acogieron como uno más, pero cuando conoces a las personas es en los momentos difíciles, que los tuvimos. Y la verdad es que fueron muy difíciles, pero todos, y sin excepción digo con mayúsculas todos, se portaron de 10 conmigo y estuvieron a mi lado en todo momento", añade el artillero aludiendo al problema de salud que lo mantuvo durante varios meses alejado de los terrenos de juego.

Apeh ha superado el problema y mira al futuro con optimismo. "Gracias a Dios solo fue una experiencia más de la vida de las que te ayudan a crecer como persona y me quedo con todas las cosas positivas que me han pasado diariamente", dice.

El jugador nigeriano del Celta B se refiere también en su misiva al aspecto puramente deportivo. "He intentado dejar todo mi trabajo, esfuerzo e ilusión, sin reservarme nada en cada entrenamiento y en cada partido en que me dieron la oportunidad de llevar en el corazón este escudo y esta camiseta", señala. Y agrega: "La temporada fue la que fue y espero que las próximas sean de más alegrías y sobre todo de más éxitos deportivos".

Manolito Apeh agradece especialmente extensivo su agradecimiento al presidente Carlos Mouriño. "Me quedo con muchas cosas, no pongo ninguna sobre otra, pero me gustaría dar las gracias al presi como responsable de esta gran familia", dice Apeh, que señala como el momento culminante de su paso por el Celta su debut con el primer equipo en Valladolid. "Es uno de esos sueños por los que llevaba trabajando y seguiré trabajando como hasta ahora. Gracias afición por todo el apoyo y el cariño que me habéis dado. Sois la verdadera razón por la que el Celta es un grandísimo club", concluye.