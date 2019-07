Denis Suárez se despide del Barça y saluda al Celta: "Ha llegado el momento de hacer cosas importantes"

El nuevo jugador del RC Celta de Vigo Denis Suárez ha asegurado que le "sobra ilusión" para afrontar el reto de regresar al club después de renunciar a dos años de contrato en el FC Barcelona, en una decisión que no fue sencilla de tomar.



"Atrás dejo el FC Barcelona, mi segunda casa. No ha sido sencillo tomar la decisión de cerrar mi etapa en el mejor club del mundo, pero sentía que había llegado el momento de cambiar de aires y demostrar a todos el fútbol que llevo dentro", se sinceró en una carta abierta en su página web.



Denis Suárez reconoció que tenía contrato vigente con el Barça pero que era el momento de abrazar un nuevo reto. "Me restaban dos años más de contrato, pero al fin y al cabo la vida es de los que arriesgan, ¿no?", se preguntó.



Quiso agradecer a todos los estamentos del club blaugrana su trato. "He vivido buenos momentos y también regulares, pero he aprendido tanto que solo puedo estar agradecido. Jugar con los mejores y junto al mejor del mundo ha sido toda una enseñanza y un privilegio. Muchas gracias", comentó sobre Leo Messi y el resto de compañeros.





Regreso a casa

"Gracias a todos mis entrenadores, al presidente y todos los directivos pero, sobre todo, a los trabajadores anónimos que hacen que Can Barça sea una maquinaria perfecta. Del primero al último, sois unos cracks", manifestó.Y tuvo un gesto hacia la persona que, como director deportivo, le fichó. "aunque ya no esté en el club. Él fue quien creyó en mí., aportó. "Dejo para el final a la afición aunque todos sabemos que sois los primeros. Qué deciros si soy uno de vosotros porque así me habéis hecho sentir todos estos años desde La Masía hasta el Camp Nou. 'Força Barça Sempre'", aseguró.El centrocampista, que ha jugado en el Arsenal el último tramo de la temporada en calidad de cedido, ha optado por fichar por el Celta --equipo en el que se formó en la base--, que no tuvo su mejor campaña al finalizar undécimo en LaLiga Santander."Como ya sabéis he decidido volver a casa. Al Real Celta de Vigo , al sitio donde empezó todo. Donde eché a andar como futbolista y donde quiero seguir creciendo con humildad y trabajo ayudando a este club a regresar al lugar que se merece", aportó sobre su nuevo club.En este sentido, afronta el objetivo con ilusión y convencimiento. "No será una tarea fácil y necesitaremos del apoyo incondicional de n uestra fantástica afición, pero estoy convencido de que. Ilusión me sobra para abordar el reto. No puedo estar más feliz", se sinceró."Ahora es tiempo de soñar en Celeste y cumplir mis sueños de niño. Sé que a mi lado estará Balaídos y toda la afición; mis padres , mi hermana y toda mi familia gallega; mi pareja y su apoyo incondicional; mis representantes y toda la gente que tan bien vela profesionalmente por mí. Nada puede salir mal. Vamos a por todas", concluyó.