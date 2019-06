Denis: "El Celta tiene posibilidades"

Denis Suárez sopesa seriamente la posibilidad de firmar por el Celta este verano. El atacante del Barcelona así lo ha confirmado durante la inauguración del campus de fútbol que lleva su nombre en Salceda de Caselas, su localidad natal. Denis ha dado por segura su salida del Barcelona en la próxima ventana de fichajes y ha reconocido que el Celta y el Valencia son, hoy por hoy, los dos equipos mejor situados para hacerse con sus servicios. Dará a conocer su decisión en dos o tres semanas.

"Me quedan unas semanas para decidir mi futuro. Está claro que voy a salir del Barça porque lo que quiero es jugar. Hay posibles destinos y en las próximas semanas tomaré una decisión", relata el salcedano, que dispone de un puñado de buenas ofertas (alguna del extranjero), pero se debate entre el Celta y el Valencia. "Obviamente los que más están sonando son el Celta y el Valencia, pero hay alguno más. Lo decidiré en las próximas semanas", reitera Denis, que evita precisar en qué punto se encuentran las negociaciones con la entidad que preside Carlos Mouriño: "Contactos obviamente hay. Con todos los equipos a los que tengo posibilidades de ir ha habido contactos. Hasta ahí puedo decir."

Más que la cuestión puramente económica, Denis asegura que en su decisión va a pesar el aspecto deportivo, pues se ha marcado el objetivo de jugar la próxima Eurocopa 2020 con la selección española y necesita volver a ser protagonista sobre el césped para estar en la lista de Robert Moreno el próximo año. "Lo que más valoro es lo deportivo. Lo que yo quiero es jugar y volver a sentirme futbolista. Hay una Eurocopa a final de temporada y quiero ir a la selección, así que lo prioritario para mí es jugar", subraya.

La posibilidad de jugar la próxima Liga de Campeones con el Valencia no es, sin embargo, un factor definitivo. "Es cierto que dije que jugar competición europea es prioritario, pero estoy valorando todas las opciones", precisa.

El regreso de Denis al Celta implicaría que accediese a una importante rebaja salarial, una cuestión por la que el futbolista ha preferido pasar de puntillas. "No me gusta entrar en temas económicos", se limita señalar.

El todavía jugador azulgrana revela que cuenta con varias propuestas del extranjero, pero aclara que su prioridad es jugar el próximo curso en un equipo de Laliga. "Es cierto que tengo cosas del extranjero, pero mi prioridad es quedarme en España", señala.

La posibilidad de compartir vestuario en el conjunto celeste con otros referentes de la cantera de A Madroa como Iago Aspas, Hugo Mallo y quizás también Santi Mina es un plus a considerar, aunque Denis evita entrar en detalles: "Son todos amigos y compañeros que he tenido, pero hasta ahí puedo decir. Como he dicho, en las próximas semanas voy a decidir dónde voy a jugar la temporada que viene y lo sabréis todos".

A la baza de poder ofrecerle un mejor salario y el atractivo de jugar la Champions añade el Valencia el aliciente de reunir a Denis con Marcelino García Toral, el técnico con el que el salcedano mejor se ha entendido. Sin embargo, la presencia del preparador asturiano en el banquillo de Mestalla tampoco es un factor definitivo a la hora de inclinar la balanza en favor del conjunto che. "Es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera, el que ha sabido sacar mi mejor rendimiento. Él está en el Valencia y es una posibilidad como hay otras posibilidades", explica.

Y existe otro condicionante que no se puede soslayar. El Barcelona se propone rentabilizar al máximo la marcha del salcedano y exigirá una buena cantidad (cercana a los 20 millones) por su venta. "El Barça intentará sacar un traspaso por mí, así que se tienen que dar muchas circunstancias", recuerda Denis.

Si finalmente no acaba enrolado este verano en el Celta, el jugador de Salceda de Caselas no cierra la puerta a vestir la zamarra celeste en un futuro más o menos próximo. "Siempre he dicho que me gustaría volver al Celta. No sé si se va a dar este verano o más adelante. Estoy convencido de que voy a jugar en el Celta", zanja.