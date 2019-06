Denis Suárez admite contactos con el Celta: "Es una posibilidad"

Denis Suárez puede venir al Celta. Así lo ha confirmado esta mañana el propio futbolista, quien ha asegurado que volver al club vigués en una "posibilidad". "Ha habido contactos", añadió el jugador, preguntado por los medios en el marco de la presentación de su campus en Salceda de Caselas.

"De momento me quedan unas semanas para decidir mi futuro", indica Denis Suárez, que solo establece una certeza: "Está claro que voy a salir del Barça porque lo que quiero es jugar. Hay posibles destinos. En las próximas semanas decidiré".

"Es un posible destino", indica sobre el Celta. "Hay varios, obviamente el Celta y el Valencia son los que más están sonando, pero hay alguno más".

"Es cierto que dije que jugar competición europea es prioritario, pero estoy valorando todas las opciones", admite el de Salceda. "Si se da la posibilidad y acabo volviendo al Celta, valoraremos después".

"Yo he dicho que me gustaría volver al Celta, no sé si se dará este verano o se va a dar más adelante. Veremos qué pasa. En el Celta estoy convencido de que voy a jugar, no sé si se dará ahora o más adelante", mantiene el canterano, que revela: "Contactos, obviamente, hay; con todos los equipos a los que tengo la posibilidad de ir he tenido contactos. Hasta ahí puedo decir".

Denis Suárez habla sobre las razones sobre las que basará su decisión: "Lo que más valoro es lo deportivo. Lo que quiero es jugar. Quiero volver a sentirme futbolista. Hay una Eurocopa a final de temporada y quiero volver a la selección. Lo prioritario es Europa para mí". Añadirá: "Tengo cosas del extranjero, pero mi prioridad es quedarme en España".

"No me gusta entrar en temas económicos", acota respecto a las cifras que se manejan para su venta (se habla de 20 millones) o cómo encajará su ficha en el posible destino. "El Barcelona intentará buscar un traspaso por mí. Se tienen que dar muchas circunstancias".

Recuperar a canteranos

El Celta insiste en recuperar a canteranos que se fueron, como Santi Mina y el propio Denis, para unirlos al grupo que componen en el primer equipo Aspas, Mallo, Sergio, Blanco o Brais Méndez. "Son todos amigos y compañeros que he tenido, pero hasta ahí puedo decir. En las próximas semanas decidiré dónde voy a jugar la semana que viene".

A Denis no le sentó bien una información de la prensa catalana en la que se hablaba de sus exigencias económicas. "Colgué un tuit sobre unas informaciones falsas en las que se habla de que yo, en el Arsenal, no tuve un buen comportamiento profesional. En general toda la noticia eran cosas falsas, por eso me vi en la obligación de responder, sobre todo en el plano profesional. No creo que nadie pueda dudar de mí en ese aspecto", precisa.

Habla también de su mala experiencia tanto en el Barcelona como en el Arsenal en cuanto a participación: "La última temporada no empezó bien. Tuve dos lesiones de isquio al empezar la temporada. Cuando me fui al Arsenal, en la segunda semana de estar allí, tuve un problema de pubis que estuve arrastrando todos los meses que estuve y al final tuve que parar".

A favor del Valencia, además de la disputa de la Champions, juega el aprecio por Marcelino García Toral: "Lo dije claro, es el mejor entrenador que he tenido en toda mi carrera, el que supo sacar mejor rendimiento de mí. Él está en el Valencia y es una posibilidad, como hay otras posibilidades".

Le preguntan, todavía en clave azulgrana, por el regreso de Neymar. "No se ha hablado en el vestuario. Estamos todos de vacaciones. Si vuelve, será acogido con los brazos abiertos. Cuando estuvo nos ayudó mucho. Ojalá vuelva", opina.

Campus de Salceda

Habla finalmente del campus que organiza en Salceda: "El campus es el remate a toda la temporada. Este ha sido el primer año de mi escuela de fútbol, con unos resultados magníficos. En todas las categorías el equipo ha ascendido. El año que viene tendremos un equipo juvenil también y mi objetivo es tener un equipo de cantera que esté compitiendo en las ligas más altas".

Se mantiene al tanto durante la temporada: "Me envían mensajes de todos los resultados, de cómo van los niños". De ahí que señale: "El balance es increíble. Se ha mejorado muchísimo. Los niños están compitiendo en todos los torneos tanto de aquí como internacionales. Estoy supercontento".

"Queremos tener el máximo de niños posibles. El año que viene habrá dos equipos más, un juvenil y un cadete", indica y espera sobre el campus que los niños "sobre todo que se lo pasen bien. Cada año vienen más niños. Es diferente a lo de las escuelas. A los niños les gusta jugar conmigo".