Gustavo Cabral se despide de su etapa en el Celta con un "hasta pronto"

Gustavo Cabral ha recurrido a su cuenta personal de Twitter para despedir su etapa de 7 años en el Celta, que concluyó la semana pasada al anunciarse su fichaje por el Pachuca mexicano para las dos próximas temporadas. El zaguero argentino de 33 años, que finalizaba contrato en Vigo el 30 de junio, se despide con un "hasta pronto" y anuncia que a partir de ahora se convertirá en un celtista más.



Entre las "imágenes, emociones y recuerdos" que suscitan su marcha del equipo vigués, Cabral destaca: "No olvidaré aquel día que recibí la llamada para ser parte de esta gran familia, que me acogió como a uno más de ustedes. Hemos pasado momentos buenos y no tan buenos, que me llevaré para siempre en mi corazón. Estoy feliz por haber sido parte de este club tan especial para mí y mi familia y triste porque me toca marchar. Quiero dar las gracias a esas personas que trabajan y que nos ayudan día a día: cuerpo médico, utilleros, lavandería, delegados, administración, dirigentes, prensa, trabajadores de A Madroa y Balaídos. Tampoco puedo dejar de nombrar a esta maravillosa ciudad que nos ha hecho feliz a mí y a mi familia. Desde ahora me quito la camiseta de jugador y me pongo la de un aficionado más. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. ¡Hala Celta!", concluye Gustavo Cabral su carta de despedida a su etapa en Vigo.





Carta de Cabral para despedirse del Celta. // FdV